Bí thư Đà Nẵng: 'Đồng hành nhưng không buông lỏng, hỗ trợ nhưng không dung túng'

Chiều 8.1, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án năm 2025, đồng thời lắng nghe ý kiến, đề xuất giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thành công của doanh nghiệp là thước đo

Tại hội nghị, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Đà Nẵng, kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với hiệp hội và các tổ chức đại diện doanh nghiệp rà soát những văn bản do UBND, sở, ngành ban hành chưa phù hợp thực tiễn, thuộc thẩm quyền thành phố, để kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Đà Nẵng, nêu kiến nghị tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Bảo cũng đề xuất thành lập "Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp" chuyên trách tại các sở, ngành nhằm giải quyết nhanh các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, thuế, đất đai, môi trường thông qua các kiến nghị chính thức của cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho hay hiện nay trên địa bàn thành phố có gần 60.000 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện đang hoạt động. Đây là lực lượng giữ vai trò chủ lực trong tổ chức sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, ông Quang nhấn mạnh sự đồng hành thực chất, hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp chính là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng cho thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, việc hợp nhất địa giới hành chính đã mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm động lực và nguồn lực cho TP.Đà Nẵng. Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phát triển tổng thể sau hợp nhất, đồng thời rà soát, đồng bộ các quy hoạch trọng điểm, như: đô thị, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu thương mại tự do.

Hiện TP.Đà Nẵng đã hình thành 7 vị trí khu thương mại tự do và đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng tại khu vực phía nam thành phố. Song song đó, thành phố chủ trương thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo định hướng công nghệ cao, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đô thị thông minh.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Quang khẳng định, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, TP.Đà Nẵng luôn nhất quán xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, minh bạch, thông thoáng; lấy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ làm trọng tâm.

Thành phố luôn trân trọng, đề cao vai trò của doanh nghiệp và nhà đầu tư; coi sự phát triển, thành công của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành và là động lực quan trọng cho sự phát triển của Đà Nẵng.

Hàng ngàn dự án tại Đà Nẵng cơ bản được tháo gỡ

Trong năm 2025, thành phố đã chủ động rà soát, xử lý các dự án đất đai tồn đọng, đã có kết luận thanh tra, kiểm tra. Hàng nghìn dự án cơ bản được tháo gỡ, qua đó giải phóng nguồn lực lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, tạo việc làm và khắc phục tình trạng lãng phí kéo dài nhiều năm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thông tin, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 136 sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho Đà Nẵng được đánh giá là động lực quan trọng để thu hút đầu tư vào hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và khu công nghiệp công nghệ cao.

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng dù môi trường đầu tư, kinh doanh đã cải thiện đáng kể, song vẫn còn tình trạng một số thủ tục pháp lý, hành chính chậm trễ, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Lê Ngọc Quang gửi lời xin lỗi tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời cam kết tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế, pháp lý, rút ngắn và minh bạch hóa quy trình thủ tục hành chính.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu và đường ven biển nối dài cảng Liên Chiểu ẢNH: NGỌC PHÚ

"Doanh nghiệp thành công thì thành phố phát triển. Doanh nghiệp rời đi thì thành phố không thể thành công. Mong cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tin tưởng, đồng hành và cho thành phố thêm thời gian để sắp xếp, chấn chỉnh bộ máy, thúc đẩy cải cách", ông Quang nhấn mạnh.

Thành phố cam kết xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch, không nhũng nhiễu; kiên quyết xử lý các hành vi gây khó khăn, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm cam kết, sử dụng đất đai, tài nguyên kém hiệu quả hoặc trục lợi chính sách, Đà Nẵng sẽ xem xét, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Quan điểm nhất quán của Đà Nẵng là đồng hành nhưng không buông lỏng; hỗ trợ nhưng không dung túng.

Ông Quang cũng cho hay, thành phố xác định sức khỏe của doanh nghiệp chính là yếu tố quyết định sức khỏe của nền kinh tế; sức mạnh nội lực của doanh nghiệp là nền tảng bảo đảm tăng trưởng bền vững.

"Với tinh thần đó, hội nghị là dịp để thành phố ghi nhận, động viên cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời lắng nghe thẳng thắn, cầu thị các kiến nghị, qua đó tiếp tục hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.