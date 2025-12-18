Đà Nẵng miễn lệ phí giấy phép xây dựng online

Ngày 18.12, HĐND TP.Đà Nẵng cho biết đã ban hành Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng. Người nộp lệ phí là chủ đầu tư theo quy định của luật Xây dựng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) diễn ra mới đây, nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Về mức thu cụ thể, đối với việc cấp mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời nhà ở riêng lẻ, lệ phí là 50.000 đồng/giấy phép. Đối với các công trình khác, mức thu là 100.000 đồng/giấy phép. Trường hợp điều chỉnh, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép xây dựng, lệ phí là 10.000 đồng/giấy phép.

Đáng chú ý, nghị quyết quy định mức thu lệ phí bằng 0 đồng đối với các hồ sơ thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng qua dịch vụ công trực tuyến, theo tinh thần Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND của HĐND TP.Đà Nẵng.

Tổ chức thu lệ phí bao gồm UBND TP.Đà Nẵng, các cơ quan được phân cấp, ủy quyền và UBND các xã, phường, đặc khu. Toàn bộ số tiền lệ phí thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Nghị quyết giao UBND TP.Đà Nẵng tổ chức triển khai, tuyên truyền thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố thực hiện giám sát. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng được đề nghị phối hợp giám sát quá trình thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 21.12.