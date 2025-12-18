Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng miễn lệ phí giấy phép xây dựng online

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/12/2025 17:55 GMT+7

HĐND TP.Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết mới về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng, trong đó đáng chú ý là việc miễn 100% lệ phí đối với hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 18.12, HĐND TP.Đà Nẵng cho biết đã ban hành Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng. Người nộp lệ phí là chủ đầu tư theo quy định của luật Xây dựng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Đà Nẵng: Người dân được miễn hoàn toàn lệ phí khi xin giấy phép xây dựng online - Ảnh 1.

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) diễn ra mới đây, nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Về mức thu cụ thể, đối với việc cấp mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời nhà ở riêng lẻ, lệ phí là 50.000 đồng/giấy phép. Đối với các công trình khác, mức thu là 100.000 đồng/giấy phép. Trường hợp điều chỉnh, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép xây dựng, lệ phí là 10.000 đồng/giấy phép.

Đáng chú ý, nghị quyết quy định mức thu lệ phí bằng 0 đồng đối với các hồ sơ thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng qua dịch vụ công trực tuyến, theo tinh thần Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND của HĐND TP.Đà Nẵng.

Tổ chức thu lệ phí bao gồm UBND TP.Đà Nẵng, các cơ quan được phân cấp, ủy quyền và UBND các xã, phường, đặc khu. Toàn bộ số tiền lệ phí thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Nghị quyết giao UBND TP.Đà Nẵng tổ chức triển khai, tuyên truyền thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố thực hiện giám sát. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng được đề nghị phối hợp giám sát quá trình thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 21.12.

Tin liên quan

Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng kiến nghị không tăng giá đất vì 'lợi bất cập hại'

Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng kiến nghị không tăng giá đất vì 'lợi bất cập hại'

Các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng kiến nghị không tăng giá đất năm 2026 vì lợi bất cập hại, có thể đánh mất các nhà đầu tư chiến lược trong giai đoạn này.

Kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng 'nhắc' khu điều trị trăm tỉ bỏ hoang

Chính thức mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng

Khám phá thêm chủ đề

Giấy Phép Xây Dựng Đà Nẵng Dịch vụ công trực tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận