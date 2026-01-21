Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Phó thủ tướng: Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo

Mai Hà
Mai Hà
21/01/2026 10:00 GMT+7

Sáng 21.1, tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội XIV của Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trình bày tham luận của Đảng bộ Chính phủ về 'Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân'.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho hay, trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". 

Nhìn lại 5 năm qua, mặc dù còn hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân ta nỗ lực vượt lên, đạt được những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. 

- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tham luận của Đảng bộ Chính phủ tại Đại hội XIV của Đảng sáng 21.1

ẢNH: TTXVN

Đồng thời, thấy rõ hơn tinh thần "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân" của Chính phủ. Đây là sự tiếp nối mạch nguồn tư tưởng của Đảng và Bác Hồ trong thời đại mới, trở thành hệ giá trị cốt lõi và sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động của Chính phủ.

Theo Phó thủ tướng, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển động mang tính bước ngoặt lịch sử, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: "Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân". 

Trong bối cảnh mới, bên cạnh cơ hội là những thách thức rất to lớn, đòi hỏi Chính phủ phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy, phương thức quản trị và năng lực hành động. Về nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cần tiếp tục đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển; coi đây là "đột phá của đột phá", lợi thế cạnh tranh quốc gia. 

Thể chế phải thực sự chuyển đổi trạng thái quản lý sang kiến tạo phục vụ phát triển; giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp với phương châm thể chế cần thực sự vượt trước, mở đường, kiến tạo phát triển... 

Trong đó, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề cốt lõi của Bộ Chính trị; xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, các khung khổ thể chế mới cho các lĩnh vực mới, then chốt như KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... 

Hai là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao làm yếu tố cốt lõi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. 

Tập trung xây dựng tự chủ chiến lược, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn, như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, năng lượng tái tạo… Phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Ba là, tập trung phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển quốc gia mới. Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển các công trình hạ tầng chiến lược, có sức lan tỏa cao về giao thông, năng lượng, viễn thông, hạ tầng số, logistics, y tế, giáo dục, thể thao, văn hoá, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu... 

- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận của đại hội sáng 21.1

ẢNH: TTXVN

Bốn là, chú trọng văn hóa, xã hội, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách xã hội, lấy con người và hạnh phúc của người dân làm trung tâm, bảo đảm công bằng, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Năm là, đổi mới, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm giải trình.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" một cách thực chất và hiệu quả nhất. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp cơ sở...

Sáu là, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho của nhân dân...

"Niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã báo cáo trong văn kiện trình đại hội, sẽ là động lực mạnh mẽ, giá trị cốt lõi để Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Tin liên quan

Quan điểm lớn về xây dựng quân đội trong văn kiện Đại hội XIV

Quan điểm lớn về xây dựng quân đội trong văn kiện Đại hội XIV

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Đại hội XIV không chỉ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, mà còn đánh giá 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, để mở ra một thời kỳ mới của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

