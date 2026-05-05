Thường trực Ban Bí thư: Những thủ tục không cần thiết, phải mạnh dạn bãi bỏ

Sáng nay 5.5, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đối với cử tri 6 phường trên địa bàn thành phố.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề sát sườn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực như giá xăng dầu, quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông và việc tổ chức bộ máy sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề được dư luận quan tâm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cử tri Nguyễn Đình Đạo (phường An Khê) cho rằng việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở.

Ông đề nghị Quốc hội tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm các trạm y tế đạt chuẩn và đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; đồng thời chú trọng đào tạo, bổ sung nhân lực y tế.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, tránh lãng phí nguồn lực; có giải pháp khai thác hiệu quả tài sản công chưa sử dụng.

Liên quan đến tinh gọn bộ máy, cử tri đề nghị phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Cử tri Vũ Tiến Dũng (phường Hải Châu) đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã giúp giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu quả quản lý, song vẫn còn những hạn chế như phân cấp chưa rõ ràng, giải quyết công việc còn chậm. Thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng vẫn còn rườm rà, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Mô hình chính quyền 2 cấp được các cử tri quan tâm tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ cơ sở ở một số nơi còn thiếu và chưa đồng bộ về năng lực, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ; công tác phối hợp giữa các đơn vị đôi lúc chưa chặt chẽ, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Từ thực tế đó, cử tri đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền theo hướng rõ ràng, tránh chồng chéo; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Ưu tiên an sinh xã hội và sức khỏe nhân dân

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết cử tri đã gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội 44 kiến nghị, trong đó có 21 nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương và 23 nội dung thuộc thẩm quyền thành phố; riêng hội nghị lần này có 17 ý kiến trực tiếp.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định các ý kiến đều tâm huyết, trách nhiệm và sẽ được tiếp thu, chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần xử lý dứt điểm, có lộ trình cụ thể, tránh tình trạng kéo dài.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị lãnh đạo Đà Nẵng tập trung rà soát, giải quyết thấu đáo từng vấn đề cử tri nêu; trả lời rõ ràng, đúng trọng tâm. Với những vấn đề phức tạp cần thời gian, phải chủ động thông tin để cử tri nắm rõ.

"Đây là những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp, vì vậy không thể trả lời chung chung hay để tồn đọng kéo dài mà phải giải quyết đến cùng", ông Tú nói.

Về phía Trung ương, Thường trực Ban Bí thư cho biết sẽ tiếp tục thể chế hóa các chủ trương lớn thành chính sách cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đà Nẵng phải quyết liệt hơn nữa trong cắt giảm thủ tục, loại bỏ những quy định rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

"Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, với yêu cầu cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục không cần thiết. Những thủ tục không cần thiết, do chính chúng ta đặt ra thì phải mạnh dạn bãi bỏ", ông Tú yêu cầu.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Trung ương sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt, yêu cầu các địa phương phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần. Thực tế triển khai tại một số địa phương cho thấy, khi tổ chức khám định kỳ, tới hơn 30% người dân phát hiện có bệnh. Điều này rất quan trọng vì giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời.

"Hiện nay, TP.HCM và Tuyên Quang đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Vì vậy, Đà Nẵng cũng cần triển khai nghiêm túc, quyết liệt vấn đề này. Đây là chủ trương rất thiết thực, trực tiếp phục vụ người dân, không có lý do để chậm trễ", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.