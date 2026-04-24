Tổng vốn đầu tư công 8,2 triệu tỉ, tập trung đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Sáng 24.4, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo nghị quyết, tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 là hơn 8,2 triệu tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 3,8 triệu tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 4,4 triệu tỉ đồng.

Dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương theo từng nguồn vốn để xử lý những vấn đề phát sinh trong kỳ kế hoạch trung hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước.

Dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 do Hội đồng nhân dân các cấp quyết định theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước.

Nghị quyết cũng phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách trung ương là 717.000 tỉ đồng, bao gồm: phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương 462.973 tỉ đồng; phân bổ cho các chương trình mục tiêu quốc gia 254.027 tỉ đồng.

Với số vốn còn lại chưa phân bổ của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương hơn 2,7 triệu tỉ đồng, nghị quyết giao Chính phủ triển khai thực hiện trên cơ sở đảm bảo các điều kiện của pháp luật về đầu tư công và các nguyên tắc của nghị quyết này.

Đến 2030, cả nước có tối thiểu 5.000 km cao tốc

Về định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, nghị quyết của Quốc hội nhấn mạnh việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, sớm hoàn thành đưa các công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế.

Trong đó, tập trung cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, các chương trình, dự án theo Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Cùng đó là các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài.

Nghị quyết cũng lưu ý lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt huy động các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, đẩy mạnh hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng chiến lược; ưu tiên vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các vùng động lực, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi thiên tai, bão lũ và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức, hạ tầng công nghệ, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số.

Đến năm 2030, cả nước có tối thiểu 5.000 km đường bộ cao tốc; tập trung đầu tư, xây dựng các trục giao thông đường bộ cao tốc quan trọng; các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế; các cảng hàng không lớn; tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; hệ thống đường sắt đô thị ở Hà Nội, TP.HCM, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế và các cảng biển trung chuyển quốc tế; phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trước năm 2030…