Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quốc hội 'chốt' bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế hộ kinh doanh; giao Chính phủ quy định

Mai Hà
24/04/2026 10:19 GMT+7

Với đa số đại biểu tán thành, sáng 24.4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung 4 luật thuế. Đáng chú ý, Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng chịu thuế từ 500 triệu đồng với hộ kinh doanh.

Với 466/488 đại biểu tán thành, sáng 24.4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quốc hội 'chốt' bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế hộ kinh doanh; giao Chính phủ quy định- Ảnh 1.

Sáng 24.4, Quốc hội thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng

ẢNH: GIA HÂN

Đáng chú ý, luật Thuế thu nhập cá nhân đã sửa đổi ngưỡng miễn thuế với hộ kinh doanh. Theo đó, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. 

Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Như vậy, ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh sẽ chính thức bãi bỏ. 

Trước đó, giải trình ý kiến các đại biểu tại hội trường, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, ngưỡng chịu thuế 1 tỉ đồng là hài hòa giữa các mục tiêu của Nhà nước và người nộp thuế.

Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu, Văn phòng Quốc hội cho biết, qua thảo luận có nhiều ý kiến đề nghị nâng ngưỡng miễn thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng, từ 1- 3 tỉ thì Chính phủ điều chỉnh mức thuế cố định. Cũng có ý kiến đề nghị ngưỡng 5 tỉ doanh thu mới chịu thuế.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung khoản 25 điều 5 của luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15. Theo đó, hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống và căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Tài sản của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

Với luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Quốc hội cũng giao cho Chính phủ quy định mức miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định tổng mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Luật được thông qua có hiệu lực từ 1.1.2026.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận