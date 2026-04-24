Quốc hội 'chốt' bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế hộ kinh doanh; giao Chính phủ quy định

Với 466/488 đại biểu tán thành, sáng 24.4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đáng chú ý, luật Thuế thu nhập cá nhân đã sửa đổi ngưỡng miễn thuế với hộ kinh doanh. Theo đó, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Như vậy, ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh sẽ chính thức bãi bỏ.

Trước đó, giải trình ý kiến các đại biểu tại hội trường, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, ngưỡng chịu thuế 1 tỉ đồng là hài hòa giữa các mục tiêu của Nhà nước và người nộp thuế.

Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu, Văn phòng Quốc hội cho biết, qua thảo luận có nhiều ý kiến đề nghị nâng ngưỡng miễn thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng, từ 1- 3 tỉ thì Chính phủ điều chỉnh mức thuế cố định. Cũng có ý kiến đề nghị ngưỡng 5 tỉ doanh thu mới chịu thuế.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung khoản 25 điều 5 của luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15. Theo đó, hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống và căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Tài sản của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Với luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Quốc hội cũng giao cho Chính phủ quy định mức miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định tổng mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Luật được thông qua có hiệu lực từ 1.1.2026.