Hôm nay, Quốc hội 'chốt' quy định về ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh

Hôm nay 24.4, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội sẽ thông qua nhiều chính sách, nghị quyết quan trọng.

Từ 9 giờ, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Một trong những nội dung rất được quan tâm là ngưỡng miễn thuế thu nhập cá nhân với hộ kinh doanh. Dự thảo của Chính phủ đề xuất bỏ ngưỡng 500 triệu đồng, không quy định cứng trong luật nữa mà giao Chính phủ quy định ngưỡng cụ thể.

Tiếp theo chương trình, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027.

Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công, Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ họp riêng để biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Từ 10 giờ 30, Quốc hội họp phiên bế mạc. Phiên bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030, Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp.