Nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh 3 tỉ mới đủ 'lo cho vợ chồng, 2 con'

Sáng 23.4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi 4 luật về thuế. Hiện nay, ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân với hộ kinh doanh là từ 500 triệu đồng. Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu nữa mà giao Chính phủ quy định mức này.

Đồng thời, bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh, đoàn Cà Mau ẢNH: GIA HÂN

Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh 3 tỉ là hợp lý?

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) phản ánh, rất nhiều hộ kinh doanh, người dân có ý kiến về ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng. Đây chính là yêu cầu đặt ra để sửa đổi các quy định về thuế thu nhập cá nhân.

Ông Thanh cho rằng dự thảo của Chính phủ chưa làm rõ được phương án điều chỉnh về thuế thu nhập cá nhân, do đó đề nghị nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 3 tỉ đồng/năm.

Theo tính toán của đại biểu, doanh thu 3 tỉ đồng chia đều cho 12 tháng thì một tháng khoảng 250 triệu đồng; trừ tất cả chi phí thuê mặt bằng, lãi suất, thuê nhân công… thì hộ kinh doanh có lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng.

"20 triệu này còn phải lo cho vợ chồng, 2 người con…", ông nói và mong cơ quan soạn thảo lưu tâm.

Ông Thanh cũng cho rằng, việc giao Chính phủ quy định ngưỡng chịu thuế mà thiếu khung định hướng có thể dẫn tới tâm lý thiếu ổn định về chính sách, đặc biệt là hộ kinh doanh nhỏ vốn rất nhạy cảm với nghĩa vụ nộp thuế.

Vị đại biểu đề xuất nên quy định khung cứng trong luật, ví dụ doanh thu tối thiểu và doanh thu tối đa được miễn thuế, hoặc phải xác lập nguyên tắc rõ ràng (gắn với thu nhập bình quân đầu người, mức sống dân cư, chỉ tiêu giá tiêu dùng…) để đảm bảo sự minh bạch, có thể dự báo trước.

Đại biểu Phan Đức Hiếu (đoàn Hưng Yên) cũng đề nghị luật nên quy định khung tối thiểu và tối đa mức doanh thu chịu thuế. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ tùy từng thời kỳ xác định một mức doanh thu cụ thể.

Ví dụ, với mức thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là từ 1 - 3 tỉ đồng hoặc từ 1 - 5 tỉ đồng. Chính phủ nghiên cứu, cân nhắc thêm, đề xuất về một khung cụ thể bao gồm mức tối thiểu và tối đa.

Theo hướng này, Chính phủ hoàn toàn có thể quy định một mức doanh thu cụ thể áp dụng chung hoặc mức khác nhau cho lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau ... đảm bảo sự linh hoạt.

Các đại biểu tại phiên thảo luận sáng 23.4 ẢNH: GIA HÂN

Bộ Tài chính: Dự kiến ngưỡng tối đa 1 tỉ đồng

Trước đó, Bộ Tài chính có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật nêu trên.

Bộ này cho biết, dự kiến nâng mức doanh thu năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh lên tối đa là 1 tỉ đồng/năm.

Đồng thời, nâng mức doanh thu để xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh lên tối đa 1 tỉ đồng/năm.

Nếu áp dụng mức doanh thu trên sẽ thống nhất với quy định hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hằng năm từ 1 tỉ đồng trở lên sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hiện cả nước có khoảng 2,5 triệu hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỉ đồng. Với đề xuất như đã nêu, dự kiến số giảm thu ngân sách là 16.650 tỉ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm) và giảm 4.850 tỉ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm.

Bộ Tài chính cũng cho rằng, để đảm bảo đồng bộ với việc nâng mức doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, cần bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 1 tỉ đồng.

Với điều chỉnh này, dự kiến khoảng 235.800 doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, với số thuế được miễn khoảng 2.164 tỉ đồng.