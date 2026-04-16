Giao dịch chứng khoán phái sinh nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1%

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân được Bộ Tài chính lấy ý kiến đưa ra quy định về thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh. Theo đó, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán phái sinh được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1% theo từng lần chuyển nhượng.

Giá chuyển nhượng được xác định là giá chuyển nhượng hợp đồng tương lai từng lần. Trong đó, giá chuyển nhượng hợp đồng tương lai từng lần được xác định bằng giá thanh toán của hợp đồng tương lai tại thời điểm xác định thu nhập tính thuế nhân (x) hệ số nhân hợp đồng nhân (x) với số lượng hợp đồng nhân (x) với tỷ lệ ký quỹ ban đầu chia (:) cho 2. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam công bố theo quy định. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chứng khoán phái sinh là hợp đồng tương lai là thời điểm khớp lệnh mua, bán hợp đồng tương lai của nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán hoặc thời điểm hợp đồng tương lai đáo hạn.

Như vậy, thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh bằng với thuế đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán hiện hành. Theo cơ quan soạn thảo, hiện nay chỉ có chứng khoán phái sinh dưới dạng hợp đồng tương lai đã được triển khai, vì vậy, tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh dưới dạng hợp đồng tương lai. Đối với chứng khoán phái sinh sắp được triển khai (hợp đồng quyền chọn và các sản phẩm khác), thực tế chưa phát sinh, khi các sản phẩm này được triển khai thì cơ quan quản lý sẽ phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, căn cứ bản chất của từng loại sản phẩm này để báo cáo hướng dẫn cụ thể.

Góp ý với dự thảo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhất trí đối với quy định nêu trên do các nội dung này được kế thừa hướng dẫn tại các hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.



