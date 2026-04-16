Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chứng khoán

Giao dịch chứng khoán phái sinh nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1%

Mai Phương
16/04/2026 12:54 GMT+7

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân 0,1% đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh.

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân được Bộ Tài chính lấy ý kiến đưa ra quy định về thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh. Theo đó, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán phái sinh được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1% theo từng lần chuyển nhượng.

Giao dịch chứng khoán phái sinh nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1%- Ảnh 1.

Thuế thu nhập cá nhân đề xuất thu 0,1% theo từng lần chuyển nhượng chứng khoán phái sinh

ẢNH: M.P

Giá chuyển nhượng được xác định là giá chuyển nhượng hợp đồng tương lai từng lần. Trong đó, giá chuyển nhượng hợp đồng tương lai từng lần được xác định bằng giá thanh toán của hợp đồng tương lai tại thời điểm xác định thu nhập tính thuế nhân (x) hệ số nhân hợp đồng nhân (x) với số lượng hợp đồng nhân (x) với tỷ lệ ký quỹ ban đầu chia (:) cho 2. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam công bố theo quy định. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chứng khoán phái sinh là hợp đồng tương lai là thời điểm khớp lệnh mua, bán hợp đồng tương lai của nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán hoặc thời điểm hợp đồng tương lai đáo hạn.

Như vậy, thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh bằng với thuế đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán hiện hành. Theo cơ quan soạn thảo, hiện nay chỉ có chứng khoán phái sinh dưới dạng hợp đồng tương lai đã được triển khai, vì vậy, tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán phái sinh dưới dạng hợp đồng tương lai. Đối với chứng khoán phái sinh sắp được triển khai (hợp đồng quyền chọn và các sản phẩm khác), thực tế chưa phát sinh, khi các sản phẩm này được triển khai thì cơ quan quản lý sẽ phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, căn cứ bản chất của từng loại sản phẩm này để báo cáo hướng dẫn cụ thể.

Góp ý với dự thảo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhất trí đối với quy định nêu trên do các nội dung này được kế thừa hướng dẫn tại các hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


Nhà đầu tư mua bán chứng chỉ quỹ mở sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân cho nhà đầu tư chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở.

Khám phá thêm chủ đề

Thuế thu nhập cá nhân Chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai Thuế suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận