Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nóng: Bộ Tài chính đề xuất nâng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng

Mai Phương
15/04/2026 08:56 GMT+7

Mức thu nhập để xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế thu nhập cá nhân được đề xuất tăng so với trước đây.

Bộ Tài chính đưa Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân lấy ý kiến rộng rãi, trong đó quy định về mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế thu nhập cá nhân được áp dụng giảm trừ. Cụ thể, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc không vượt quá 3 triệu đồng. Mức thu nhập này hiện nay chỉ không quá 1 triệu đồng/tháng. 

Người nộp thuế chịu trách nhiệm về việc xác định người phụ thuộc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá mức quy định này và có trách nhiệm kê khai đúng, trung thực thu nhập của người phụ thuộc. Trường hợp trong quá trình thực hiện cơ quan thuế phát hiện kê khai không đúng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu nhập người phụ thuộc không được quá 3 triệu đồng/tháng

Dự thảo cũng nêu rõ hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh như con của người nộp thuế; người phụ thuộc là vợ hoặc chồng của người nộp thuế; người phụ thuộc là cha, mẹ của người nộp thuế; người phụ thuộc mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định...

Trên cơ sở thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin trong Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan nhà nước quản lý được chia sẻ, khai thác theo quy định của pháp luật để làm căn cứ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh. Trường hợp cơ quan thuế không thể khai thác, sử dụng được dữ liệu thông tin xác định người phụ thuộc trong Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan nhà nước quản lý được chia sẻ, khai thác theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc xác định người phụ thuộc quy định.

Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1.7.

Tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý gì?

Các cá nhân tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần thực hiện đúng thời gian quy định.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
