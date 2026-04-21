Thủ tướng: Dự kiến nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên mức khoảng 1 tỉ đồng

Chiều 21.4, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi 4 luật về thuế. Hiện nay, ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân với hộ kinh doanh là từ 500 triệu đồng.

Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Đồng thời, bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại tổ chiều 21.4 ẢNH: PHÚC BÌNH

Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, các nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đã được Quốc hội thông qua tại các dự án luật hồi tháng 12.2025, nhưng thực tiễn hiện nay cho thấy cần điều chỉnh.

Trong đó, ngưỡng thu nhập chịu thuế 500 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh đang bộc lộ khó khăn do tác động của giá xăng dầu và các diễn biến khu vực. Cá nhân, hộ kinh doanh cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ là những đối tượng cần được ưu tiên quan tâm.

Trước bối cảnh trên, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu phương án để đề xuất Quốc hội điều chỉnh cho phù hợp. "Chắc chắn phải nâng ngưỡng chịu thuế", Thủ tướng nói và cho biết, theo báo cáo của Bộ Tài chính thì ngưỡng thuế với hộ kinh doanh là khoảng 1 tỉ đồng/năm.

Song song với việc điều chỉnh ngưỡng chịu thuế để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, Thủ tướng cũng nhấn mạnh phải tạo sự công bằng với doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích các cá nhân, hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Thủ tướng khẳng định các biện pháp chính sách nêu trên sẽ rất hữu ích và hiệu quả cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy vậy, cũng cần quy định các tiêu chí và nguyên tắc chặt chẽ, tránh kẽ hở làm thất thu thuế.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết thêm, lẽ ra Bộ Tài chính phải có dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành kèm theo dự thảo luật, nhưng vì thời gian gấp nên vẫn đang hoàn thiện. Dự kiến khi Quốc hội thông qua chủ trương, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ để ban hành ngay, kịp thời điểm luật có hiệu lực.

Kiểm soát nguy cơ chia nhỏ doanh thu để né thuế

Cùng cho ý kiến, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) ủng hộ việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu năm không phải nộp thuế hoặc không chịu thuế, nhằm tạo sự linh hoạt, tránh việc mỗi lần cần điều chỉnh lại phải chờ quy trình sửa luật, sẽ rất lâu.

Tuy vậy, bà Nga cho rằng, Chính phủ cần quy định các căn cứ để xác định ngưỡng doanh thu, đảm bảo sự chặt chẽ, kiểm soát. Căn cứ đó có thể là mức sống tối thiểu, biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đặc điểm ngành nghề hoặc chi phí tuân thủ về thuế…

Nữ đại biểu cũng đề nghị kiểm soát nguy cơ chia nhỏ doanh thu để né thuế. Bởi khi ngưỡng doanh thu trở thành căn cứ để miễn thuế, rất dễ dẫn đến tình trạng một cơ sở kinh doanh tách thành nhiều hộ, đứng tên nhiều cá nhân trong gia đình để chia điểm bán, chia tài khoản, chia hóa đơn, thậm chí chia cả giao dịch trên nền tảng số nhằm giữ doanh thu nằm dưới ngưỡng chịu thuế.

Do vậy, cần có tiêu chí nhận diện các trường hợp cùng địa điểm, cùng mô hình, cùng chuỗi cung ứng hoặc cùng người quản lý thực tế để cộng dồn doanh thu theo nguyên tắc chống chia tách giả tạo.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiêu chí xác định ngưỡng doanh thu, đồng thời quy định cơ chế kiểm soát nhằm tránh nguy cơ cố tình chia nhỏ doanh thu, chia tách hoạt động kinh doanh hoặc giữ quy mô hộ nhỏ để tránh nghĩa vụ thuế.

Thực tế hiện nay có hơn 6 triệu hộ kinh doanh, trong đó hơn 1,9 triệu hộ có đăng ký. Riêng 7 tháng năm 2025 có gần 536.000 hộ thành lập mới.

Nếu thiết kế chính sách không chặt chẽ, một mặt nói là hỗ trợ tăng trưởng nhưng mặt khác lại có thể khuyến khích "phi chính thức hóa" nền kinh tế, đi ngược lại yêu cầu minh bạch.

Vẫn theo ông Sơn, việc mở rộng diện không chịu thuế giá trị gia tăng cho hộ, cá nhân kinh doanh dưới ngưỡng là phù hợp, nhưng nếu không quy định chặt chẽ sẽ làm sai lệch tính cạnh tranh và không khuyến khích các hộ phát triển lên doanh nghiệp.

Khi là doanh nghiệp, việc kê khai, khấu trừ và hóa đơn sổ sách sẽ chặt chẽ hơn. Nếu duy trì là hộ dưới ngưỡng, họ vừa không chịu thuế vừa giảm áp lực tuân thủ, vô tình tạo ra một "vùng lẩn tránh thuế" khiến người kinh doanh không muốn chuyển sang mô hình doanh nghiệp.