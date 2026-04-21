Trình Quốc hội bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu với hộ kinh doanh

Chiều 21.4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Theo Chính phủ, từ đầu năm 2026 đến nay, do tác động của tình hình thế giới dẫn đến kinh tế trong nước có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh và mức doanh thu của cá nhân, hộ kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đặc biệt đối với các ngành nghề có biên lợi nhuận thấp và chịu tác động lớn từ biến động chi phí.
Hiện ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân với hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng. Song, không chỉ hộ kinh doanh mà nhiều chuyên gia, hiệp hội cho rằng ngưỡng này là quá thấp.
Tại tờ trình, Chính phủ đề xuất dự thảo luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại luật và giao Chính phủ quy định mức này.
Đồng thời, sửa đổi nội dung tại luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền.
Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến nhất trí với đề xuất của Chính phủ cân nhắc việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân.
Tuy nhiên, việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu cần được tính toán trên cơ sở phân tích, đánh giá các chỉ tiêu của nền kinh tế, bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội. Cơ quan thẩm tra cho rằng, tờ trình chưa thể hiện cụ thể dự kiến phương án điều chỉnh mức ngưỡng doanh thu (tăng hoặc giảm) so với mức quy định của luật hiện hành.
Ông Mãi cho rằng, điều này chưa rõ định hướng của Chính phủ trong việc áp dụng chính sách trong trường hợp được Quốc hội xem xét, thông qua. Các nội dung đánh giá tác động cũng chưa tính toán được tác động của chính sách đối với nguồn thu ngân sách nhà nước.
Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn các phương án dự kiến. Đồng thời, đề nghị Chính phủ nghiên cứu để xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế phù hợp để hỗ trợ phát triển hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Đề xuất ưu đãi thuế với xe điện chạy pin dưới 24 chỗ đến hết 2030
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để góp phần đảm bảo tính nhất quán của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành với các mục tiêu về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và giảm ô nhiễm đô thị, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch có sự biến động mạnh và nguồn cung nhiên liệu hóa thạch bị thiếu hụt mạnh mẽ.
Dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.
