Ủy ban Kinh tế Tài chính: Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh nên từ 2 tỉ đồng

Sáng 20.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, tác động giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Do đó, để hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh, cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh và mức doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).

Nêu báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhất trí với đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, về ngưỡng doanh thu miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan thẩm tra đề nghị cần tiếp tục cân nhắc kỹ mức doanh thu cụ thể. Trước đây ngưỡng doanh thu là 100 triệu đồng, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng lên 300 triệu đồng, sau đó điều chỉnh lên 500 triệu đồng.

"Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất tới 3 tỉ đồng, còn cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu ở mức tối thiểu khoảng 2 tỉ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn", Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính nêu.

Lý giải đề xuất này, theo ông, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ đóng góp ngân sách mà còn giữ vai trò rất lớn trong tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền kinh tế. Vì vậy, chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng hỗ trợ thực chất, tránh điều chỉnh nhỏ lẻ, manh mún, chưa phản ánh đầy đủ tinh thần hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Giải thích thêm, theo lãnh đạo Bộ Tài chính, việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế là giải pháp cần thiết để bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế trên. Chính sách thuế phải bảo đảm hỗ trợ phù hợp đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ cần thuyết minh rõ hơn và tăng tính thuyết phục đối với việc giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội như ngưỡng doanh thu, mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp...

Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2022 - 2025 cả nước có 3 - 4 triệu hộ kinh doanh, trong đó hơn 2 triệu hộ khai thuế ổn định, đóng góp khoảng 2% tổng thu ngân sách. Riêng năm ngoái, số thu thuế từ khu vực này đạt 32.840 tỉ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ.



