Bộ Tài chính: Nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên tối đa 1 tỉ

Trao đổi với Thanh Niên sáng 20.4, ông Lưu Đức Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết, trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, các đối tượng như hộ kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô nhỏ sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Chính phủ thấy cần xem xét điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh và xây dựng ngưỡng doanh thu miễn thuế với doanh nghiệp nhỏ.

Thời gian tới, nếu dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế giá trị gia tăng được Quốc hội thông qua, giao thẩm quyền xác định các ngưỡng miễn thuế nêu trên cho Chính phủ, Chính phủ dự kiến có thể sẽ nâng mức doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên tối đa 1 tỉ đồng.

"Ngưỡng doanh thu miễn thuế với doanh nghiệp nhỏ dự kiến cũng được xây dựng tương tự là 1 tỉ đồng nhằm đảm bảo sự cân bằng, hài hòa", ông Huy nói.

Trước đó, tại dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng theo hướng không quy định mức cụ thể là 500 triệu đồng/năm tại luật mà giao Chính phủ quy định mức này.

Cạnh đó, bộ này đề xuất bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Việc xác định doanh thu làm căn cứ miễn thuế sẽ do Chính phủ quy định.

Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt để trình Quốc hội ban hành luật theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội xem xét, thông qua luật tại đợt 2 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (từ 20 - 24.4). Các quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Đảm bảo công bằng giữa các nhóm hộ kinh doanh

Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, rất đồng tình với đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh, đồng thời xây dựng ngưỡng doanh thu miễn thuế với doanh nghiệp nhỏ đều ở mức 1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo công bằng giữa các nhóm hộ kinh doanh, theo ông Được, sau khi điều chỉnh ngưỡng, cần áp dụng việc trừ ngưỡng này khi tính thuế thu nhập cá nhân với cả nhóm hộ kinh doanh có doanh thu năm từ trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng tính thuế theo (doanh thu - chi phí) x thuế suất, thay vì chỉ áp dụng với nhóm hộ kinh doanh quy mô này nhưng tính thuế theo doanh thu (x) thuế suất như hiện tại.

Về ngưỡng miễn thuế của doanh nghiệp nhỏ, ông Tô Hoài Nam, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, lại cho rằng, không nên cào bằng với ngưỡng miễn thuế của hộ kinh doanh, phải thiết kế khoảng chênh lệch hợp lý để tạo động lực chuyển đổi cho hộ.

Ông Nam đề xuất, xác định ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với doanh nghiệp nhỏ trong khoảng 3 - 5 tỉ đồng/năm.

Đối với nhóm doanh nghiệp này, các chi phí liên quan đến kế toán, kê khai, hóa đơn… trong nhiều trường hợp đang trở thành gánh nặng đáng kể. Nếu ngưỡng miễn thuế được xác định ở mức quá thấp, chính sách sẽ khó đạt mục tiêu hỗ trợ thực chất.

