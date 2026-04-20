Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bộ Tài chính: Nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên tối đa 1 tỉ

Đan Thanh
Đan Thanh
20/04/2026 12:08 GMT+7

Dự kiến ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh sẽ được nâng lên tối đa 1 tỉ đồng. Ngưỡng doanh thu miễn thuế của doanh nghiệp nhỏ cũng sẽ xây dựng mức tương tự.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 20.4, ông Lưu Đức Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết, trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, các đối tượng như hộ kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô nhỏ sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Bộ Tài chính: Nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên tối đa 1 tỉ - Ảnh 1.

Dự kiến, ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh sẽ được nâng lên tối đa 1 tỉ đồng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Chính phủ thấy cần xem xét điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh và xây dựng ngưỡng doanh thu miễn thuế với doanh nghiệp nhỏ.

Thời gian tới, nếu dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế giá trị gia tăng được Quốc hội thông qua, giao thẩm quyền xác định các ngưỡng miễn thuế nêu trên cho Chính phủ, Chính phủ dự kiến có thể sẽ nâng mức doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên tối đa 1 tỉ đồng.

"Ngưỡng doanh thu miễn thuế với doanh nghiệp nhỏ dự kiến cũng được xây dựng tương tự là 1 tỉ đồng nhằm đảm bảo sự cân bằng, hài hòa", ông Huy nói.

Trước đó, tại dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng theo hướng không quy định mức cụ thể là 500 triệu đồng/năm tại luật mà giao Chính phủ quy định mức này.

Cạnh đó, bộ này đề xuất bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Việc xác định doanh thu làm căn cứ miễn thuế sẽ do Chính phủ quy định.

Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt để trình Quốc hội ban hành luật theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội xem xét, thông qua luật tại đợt 2 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (từ 20 - 24.4). Các quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Đảm bảo công bằng giữa các nhóm hộ kinh doanh

Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, rất đồng tình với đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh, đồng thời xây dựng ngưỡng doanh thu miễn thuế với doanh nghiệp nhỏ đều ở mức 1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo công bằng giữa các nhóm hộ kinh doanh, theo ông Được, sau khi điều chỉnh ngưỡng, cần áp dụng việc trừ ngưỡng này khi tính thuế thu nhập cá nhân với cả nhóm hộ kinh doanh có doanh thu năm từ trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng tính thuế theo (doanh thu - chi phí) x thuế suất, thay vì chỉ áp dụng với nhóm hộ kinh doanh quy mô này nhưng tính thuế theo doanh thu (x) thuế suất như hiện tại.

Về ngưỡng miễn thuế của doanh nghiệp nhỏ, ông Tô Hoài Nam, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, lại cho rằng, không nên cào bằng với ngưỡng miễn thuế của hộ kinh doanh, phải thiết kế khoảng chênh lệch hợp lý để tạo động lực chuyển đổi cho hộ.

Ông Nam đề xuất, xác định ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với doanh nghiệp nhỏ trong khoảng 3 - 5 tỉ đồng/năm.

Đối với nhóm doanh nghiệp này, các chi phí liên quan đến kế toán, kê khai, hóa đơn… trong nhiều trường hợp đang trở thành gánh nặng đáng kể. Nếu ngưỡng miễn thuế được xác định ở mức quá thấp, chính sách sẽ khó đạt mục tiêu hỗ trợ thực chất.

Sẽ tiếp tục nâng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh, không dừng ở 500 triệu

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia theo hướng không quy định cụ thể tại luật mà giao Chính phủ quy định.

Khám phá thêm chủ đề

hộ kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ doanh thu miễn thuế Thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận