Sẽ tiếp tục nâng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh, không dừng ở 500 triệu

Hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế giá trị gia tăng vừa được công bố.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 10.12.2025, Quốc hội đã thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, trong đó đã nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm.

Luật số 149/2025/QH15 ngày 11.12.2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng cũng đã nâng mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng lên 500 triệu đồng/năm.

Qua rà soát chính sách thuế và thực trạng công tác quản lý thu hiện hành đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh), Bộ Tài chính nhận thấy, bên cạnh việc tăng cường quản lý để đảm bảo minh bạch, thu đúng, thu đủ, việc nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế đối với hộ kinh doanh trong điều kiện kinh tế trong nước có nhiều biến động so với thời điểm ban hành luật Thuế thu nhập cá nhân (cuối năm 2025) là cần thiết.

Điều này đảm bảo chính sách thuế khoa học, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số, có tính đến khả năng đáp ứng của người nộp thuế với tỷ lệ động viên hợp lý, giúp người nộp thuế không muốn và không thể tìm các biện pháp trái pháp luật để trốn, tránh thuế.

Trong bối cảnh năm 2026 chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh còn nhiều khó khăn, việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân để tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh quy mô nhỏ và trung bình thấp, vừa nhằm hỗ trợ duy trì hoạt động, đặc biệt đối với các ngành nghề có biên lợi nhuận thấp và chịu tác động lớn từ biến động chi phí.

Từ những phân tích trên, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh như sau: sửa đổi quy định về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng theo hướng không quy định mức cụ thể tại luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 và khoản 4 điều 7 luật luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 như sau:

"Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân".

"Cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản vượt trên mức quy định của Chính phủ nhân (x) với thuế suất 5%".

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung khoản 25 điều 5 luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 149/2025/QH15 như sau: "Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ; tài sản của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí".

Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt để trình Quốc hội ban hành luật theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội xem xét, thông qua luật tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (phần 2 diễn ra từ 20 - 24.4).