Đề xuất ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh từ 1 - 3 tỉ đồng

Chiều 21.4, Quốc hội thảo luận tại tổ về 4 dự thảo sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Thu nhập doanh nghiệp và thuế Giá trị gia tăng.

Bày tỏ băn khoăn với ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn TP.HCM) dẫn số liệu trong 5,2 triệu hộ kinh doanh, có khoảng 3,6 triệu hộ kinh doanh đang được quản lý thuế, nhưng thực tế chỉ có khoảng 37.000 hộ có doanh thu trên 1 tỉ đồng, số còn lại phần lớn đều nằm dưới mức này. Ngoài ra, mốc doanh thu 500 triệu đồng cũng là ngưỡng mà rất nhiều hộ kinh doanh đang đạt tới.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn TP.HCM) ẢNH: PHẠM THẮNG

Theo ông Thân, nếu định hướng mức dưới 1 tỉ đồng không phải tính thuế thì “rất hợp lý”, còn đối với mức trên 1 tỉ đồng như kỳ vọng thì cần có sự nhịp nhàng trong triển khai. “Để hài hòa lợi ích giữa người dân, hộ kinh doanh và cơ quan quản lý, tôi ủng hộ phương án nâng mức doanh thu chịu thuế lên, điều này sẽ giúp chính sách bao phủ được đại đa số các đối tượng yếu thế”, ông Thân nói.

Cũng theo đại biểu đoàn TP.HCM, hiện nay, một người lao động được giảm trừ gia cảnh là 15,5 triệu đồng mỗi tháng. Nếu tính cả người phụ thuộc thì con số này có thể lên đến 18 triệu đồng hoặc cao hơn. Khi quy đổi sang hộ kinh doanh, cần có mức định mức cố định và phân loại theo đặc thù từng ngành nghề.

“Ví dụ, lĩnh vực dịch vụ ăn uống có thể có tỷ lệ lợi nhuận lên tới 20%, nhưng các ngành gia công thì mức lãi chỉ khoảng 10%. Việc cào bằng một mức doanh thu chung cho tất cả các ngành nghề là chưa thực sự sát với thực tế thu nhập của người dân”, ông Thân nêu.

Từ thực tiễn đó, đại biểu đề xuất khung doanh thu chịu thuế dao động trong khoảng từ 1 tỉ đến 3 tỉ đồng và giao quyền điều chỉnh cụ thể cho Chính phủ. Quốc hội không nên quy định quá cứng nhắc vấn đề này trong luật để tạo sự linh hoạt trong điều hành. Đồng thời, có thể áp dụng cơ chế "phiếu gợi ý" để các hộ kinh doanh tự kê khai doanh thu và lợi nhuận, từ đó cơ quan thuế thực hiện tính toán mức trung bình để xác định nghĩa vụ thuế.

Sớm sửa quy định để hỗ trợ hộ kinh doanh là yêu cầu cấp thiết

Cùng quan điểm này, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) nêu thực tế nhiều hộ kinh doanh hiện nay đã phải đóng cửa. Đơn cử như khu vực Gò Dốc, ông cho biết đã trực tiếp chứng kiến hàng trăm cửa hàng treo biển cho thuê. Vì vậy, việc sớm sửa đổi các quy định pháp luật để hỗ trợ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh là một yêu cầu hết sức cấp thiết.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) ẢNH: PHẠM THẮNG

Theo ông Ngân, với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên đặt mục tiêu an sinh xã hội và giải quyết công ăn việc làm lên hàng đầu thay vì quá chú trọng vào mục tiêu thu thuế. Song song đó, cần khuyến khích sự minh bạch trong việc kê khai, hạch toán sổ sách và tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho đối tượng này.

Góp ý cụ thể về nội dung sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân, sau nhiều lần thảo luận và nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng rồi 500 triệu đồng, ông đồng tình với phương án phân cấp, giao quyền cho Chính phủ quy định mức doanh thu cụ thể căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của từng thời kỳ.

Với luật Thuế giá trị gia tăng, đại biểu cũng thống nhất việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu năm để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành. Tuy nhiên, ông đề nghị Chính phủ cần sớm đưa ra con số dự kiến cụ thể để xem xét mức độ phù hợp với thực tiễn.

Theo tính toán dựa trên thực tế chi phí sinh hoạt, một hộ gia đình gồm hai vợ chồng và hai con cần mức thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng mới đủ trang trải, bao gồm các khoản giảm trừ gia cảnh cho người lao động và người phụ thuộc.

Ông cũng so sánh, nếu một hộ kinh doanh có doanh thu khoảng 3 tỉ đồng một năm với mức lợi nhuận từ 15% đến 20%, thì thu nhập bình quân hàng tháng đạt khoảng 50 triệu đồng. Do đó, “ngưỡng doanh thu chịu thuế dao động từ 2 đến 3 tỉ đồng là hợp lý”.

Đồng thời, đề xuất ngưỡng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp nhỏ và vừa nên ở mức 5 tỉ đồng. Việc xác lập một ngưỡng ưu đãi rõ ràng như vậy sẽ tạo động lực để các hộ kinh doanh phấn đấu chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ và đơn giản hóa thủ tục kê khai thuế.