Đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ lên 1 tỉ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) và Nghị định 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức doanh thu năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm. Đồng thời, nâng mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm.

Mức này cũng thống nhất với quy định hộ kinh doanh có mức doanh thu hằng năm từ 1 tỉ đồng trở lên sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Trước đó, ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh vừa được nâng lên 500 triệu đồng/năm từ ngày 1.1.2026.

Để đồng bộ với ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh, Bộ Tài chính còn đề xuất xác định ngưỡng doanh thu được miễn thuế của doanh nghiệp nhỏ là 1 tỉ đồng/năm.

Tổng doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ (không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu), doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác trên phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm trước liền kề.

Trường hợp doanh nghiệp có thời gian hoạt động của kỳ tính thuế năm trước liền kề dưới 12 tháng thì tổng doanh thu kỳ tính thuế năm trước liền kề được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế đó chia cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế x 12 tháng.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong tháng bất kỳ của kỳ tính thuế năm trước liền kề thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ tính thuế và dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế không quá 1 tỉ đồng thì doanh nghiệp tạm xác định không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kết thúc kỳ tính thuế, trường hợp tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế vượt mức 1 tỉ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Trường hợp tổng doanh thu thực tế không đáp ứng điều kiện để được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp như dự kiến thì doanh nghiệp nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh được miễn thuế

Theo tính toán của cơ quan thuế, hiện nay, số hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỉ đồng là khoảng hơn 2,55 triệu hộ.

Với đề xuất như trên, dự kiến, số giảm thu ngân sách nhà nước là khoảng 16.650 tỉ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm); giảm khoảng 4.850 tỉ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm.

Với dự kiến miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỉ đồng/năm, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn là khoảng 2.164 tỉ đồng và số lượng doanh nghiệp được miễn khoảng 235.800 doanh nghiệp.

Dự kiến, nghị định có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Để tránh vướng mắc trong thực hiện, dự thảo nghị định quy định nội dung chuyển tiếp như sau: trường hợp hộ kinh doanh tự xác định có mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 1 tỉ đồng trở xuống mà đã kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP thì được xử lý tiền thuế đã nộp theo quy định tại điều 12 Nghị định 68/2026/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2026 mà doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế từ 1 tỉ đồng trở xuống thì không phải tạm nộp thuế thu nhập các quý tiếp theo.

Kết thúc năm 2026, nếu tổng doanh thu từ 1 tỉ đồng trở xuống thì doanh nghiệp được bù trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp vào năm tiếp theo (nếu có) hoặc được hoàn trả theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa...