Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngưỡng chịu thuế kinh doanh 1 tỉ đồng là hài hòa

Văn Chung
23/04/2026 12:02 GMT+7

Sáng 23.4, giải trình về các dự thảo luật thuế sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng việc nâng ngưỡng chịu thuế hàng năm cho hộ kinh doanh từ 500 triệu lên 1 tỉ đồng là hài hòa.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, qua ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường cho thấy, Quốc hội rất quan tâm đến ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh.

Bộ đã báo cáo, chỉ đạo sát sao và soạn sẵn nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định để đảm bảo ngay sau khi luật được ban hành, Chính phủ khẩn trương ban hành ngay các văn bản hướng dẫn để luật đi vào cuộc sống với thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, trả lời đại biểu sáng 23.4

Về ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết đã cân nhắc rất nhiều mặt, tính toán rất kỹ tác động cả thu ngân sách và đối tượng nộp thuế.

Ngưỡng doanh thu 1 tỉ đồng chịu thuế theo năm, theo bộ trưởng, là hài hòa với thời điểm hiện nay. Trong dự thảo, luật đã tiếp thu theo hướng ngưỡng cụ thể giao cho Chính phủ quy định phù hợp với diễn biến kinh tế xã hội trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Vẫn theo ông Tuấn, ngưỡng 1 tỉ đồng là gấp đôi mức hiện hành, tác động ngân sách khoảng 7.000 tỉ đồng. Việc nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên đến 1 tỉ đồng/năm tác động giảm thu ngân sách khoảng 4.800 tỉ đồng. 

Đối với khoảng 256.000 doanh nghiệp nhỏ, mức giảm khoảng 2.100 tỉ đồng. 

Về công tác quản lý thuế, Bộ trưởng Tài chính nói, luật thuế thiết kế đằng sau là tính trung lập và tính hiệu quả, tức là đảm bảo chi phí hành thu thấp nhất và chi phí tuân thủ của người nộp thuế cũng thấp nhất. Do đó, sau khi cân nhắc rất nhiều mặt, bộ mới đưa ra mức doanh thu 1 tỉ đồng chịu thuế.

Về ý kiến đề nghị kéo dài thời gian ưu đãi đối với xe điện chạy pin, ông Tuấn cho biết sẽ ghi nhận và tiếp tục tiếp thu, nghiên cứu thêm.

Trước đó, phát biểu tại hội trường, một số ý kiến đại biểu đề nghị nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 3 tỉ đồng. Mức này, theo đại biểu, mới đủ lo cho gia đình hai vợ chồng, hai người con.

Tin liên quan

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (đoàn Cà Mau) bày tỏ lo lắng về vấn đề già hóa dân số; tỷ suất sinh giảm xuống dưới mức thay thế và đề xuất cần có chính sách thuế ưu đãi đối với hộ gia đình nuôi con nhỏ.

Đại biểu bàn việc người bán vé số bị tráo vé giả, ôm vé khi ế

'Tài sản lớn trong dân, đặc biệt là vàng, còn nằm ngoài hệ thống tài chính'

