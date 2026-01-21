Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Sự kiện

Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về đổi mới quản lý thuế

Mai Hà
Mai Hà
21/01/2026 18:04 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, hệ thống pháp luật về thuế sẽ hoàn thiện theo hướng đơn giản, hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế; đổi mới tư duy quản lý thuế từ 'quản lý' sang 'phục vụ.

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu khi trình bày tham luận "hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững" tại Đại hội XIV của Đảng, chiều 21.1.

Bộ trưởng Tài chính nói về đổi mới quản lý thuế - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

ẢNH: TTXVN

Theo ông Thắng, Bộ Tài chính đã trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước... để tháo gỡ các điểm nghẽn, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tập trung kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực xã hội. Cắt giảm tối đa điều kiện kinh doanh, trao quyền chủ động cho địa phương và doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm. Giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước...

Cạnh đó, tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế theo hướng đơn giản, hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế; đổi mới tư duy quản lý thuế từ "quản lý" sang "phục vụ", gắn với chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 

Phát triển thị trường vốn và kiến tạo khuôn khổ cho các mô hình kinh tế mới như Trung tâm tài chính quốc tế, thị trường chứng khoán, thí điểm thị trường tài sản mã hóa, khu thương mại tự do, khu công nghiệp thế hệ mới… vừa thu hút vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao vừa nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh các kết quả đạt được như quy mô vốn đăng ký của doanh nghiệp tăng 37,6% so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách Nhà nước cả giai đoạn ước đạt gần 9,9 triệu tỉ đồng, vượt mục tiêu và gấp 1,4 lần giai đoạn trước. Tổng vốn đầu tư công đạt khoảng 3,4 triệu tỉ đồng, tăng gần 55% so với giai đoạn trước. 

Thị trường chứng khoán được nâng hạng, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng khoảng 2,3 lần so với đầu năm 2020. Thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do thế hệ mới...

Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh nhiều giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP.

Bộ trưởng Tài chính nói về đổi mới quản lý thuế - Ảnh 2.

Phiên thảo luận của Đại hội XIV với nhiều tham luận của bộ, ngành và địa phương

ẢNH: TTXVN

Trong đó, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời xác định phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, có chính sách hỗ trợ, phát triển, mở rộng thị trường cho kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

Tập trung nguồn lực cho các dự án đột phá, chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế, quán triệt tư duy hạch toán kinh tế trong việc lựa chọn và thực hiện dự án. Đảm bảo cả nước không có quá 3.000 dự án sử dụng ngân sách Trung ương, nhằm thu hút dẫn dắt nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế khác...

Cạnh đó, phát triển thị trường chứng khoán sâu rộng, hiện đại và hội nhập, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút hiệu quả các quỹ đầu tư quốc tế. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, cực tăng trưởng, các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu...

Đáng chú ý, bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần tự soi tự sửa, Đảng ủy Bộ Tài chính "nghiêm túc nhìn nhận còn một số điểm nghẽn cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới". 

Cụ thể, làm thế nào để pháp luật về tài chính - ngân sách theo kịp yêu cầu thực tế của cuộc cách mạng KHCN. Năng lực thực thi chính sách chưa đồng đều, một số vấn đề còn chậm giải quyết, hiệu quả sử dụng vốn còn chưa cao. Quy mô thị trường vốn chưa tương xứng với tiềm năng và quy mô nền kinh tế, chưa thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn.

Tin liên quan

Quy định mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ 14.2

Quy định mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ 14.2

Từ ngày 14.2, nhiều quy định mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai sẽ có hiệu lực thi hành.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ trưởng tài chính Đại hội XIV của Đảng đại hội đảng quản lý thuế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận