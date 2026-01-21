Bộ trưởng Bộ Tài chính nói về đổi mới quản lý thuế

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu khi trình bày tham luận "hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững" tại Đại hội XIV của Đảng, chiều 21.1.
Theo ông Thắng, Bộ Tài chính đã trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước... để tháo gỡ các điểm nghẽn, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Tập trung kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực xã hội. Cắt giảm tối đa điều kiện kinh doanh, trao quyền chủ động cho địa phương và doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm. Giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước...
Cạnh đó, tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế theo hướng đơn giản, hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế; đổi mới tư duy quản lý thuế từ "quản lý" sang "phục vụ", gắn với chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Phát triển thị trường vốn và kiến tạo khuôn khổ cho các mô hình kinh tế mới như Trung tâm tài chính quốc tế, thị trường chứng khoán, thí điểm thị trường tài sản mã hóa, khu thương mại tự do, khu công nghiệp thế hệ mới… vừa thu hút vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao vừa nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế.
Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh các kết quả đạt được như quy mô vốn đăng ký của doanh nghiệp tăng 37,6% so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách Nhà nước cả giai đoạn ước đạt gần 9,9 triệu tỉ đồng, vượt mục tiêu và gấp 1,4 lần giai đoạn trước. Tổng vốn đầu tư công đạt khoảng 3,4 triệu tỉ đồng, tăng gần 55% so với giai đoạn trước.
Thị trường chứng khoán được nâng hạng, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng khoảng 2,3 lần so với đầu năm 2020. Thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do thế hệ mới...
Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên
Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh nhiều giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP.
Trong đó, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời xác định phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, có chính sách hỗ trợ, phát triển, mở rộng thị trường cho kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Tập trung nguồn lực cho các dự án đột phá, chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế, quán triệt tư duy hạch toán kinh tế trong việc lựa chọn và thực hiện dự án. Đảm bảo cả nước không có quá 3.000 dự án sử dụng ngân sách Trung ương, nhằm thu hút dẫn dắt nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế khác...
Cạnh đó, phát triển thị trường chứng khoán sâu rộng, hiện đại và hội nhập, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút hiệu quả các quỹ đầu tư quốc tế. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, cực tăng trưởng, các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu...
Đáng chú ý, bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần tự soi tự sửa, Đảng ủy Bộ Tài chính "nghiêm túc nhìn nhận còn một số điểm nghẽn cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới".
Cụ thể, làm thế nào để pháp luật về tài chính - ngân sách theo kịp yêu cầu thực tế của cuộc cách mạng KHCN. Năng lực thực thi chính sách chưa đồng đều, một số vấn đề còn chậm giải quyết, hiệu quả sử dụng vốn còn chưa cao. Quy mô thị trường vốn chưa tương xứng với tiềm năng và quy mô nền kinh tế, chưa thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn.
