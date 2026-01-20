Quy định mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ 14.2

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 373/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP về quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 14.2.

Về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Nghị định 373/2025/NĐ-CP nêu rõ: cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ 2 nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 14.2 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm mà các nguồn thu nhập đó bằng nhau thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán tại một trong những cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các nguồn thu nhập lớn nhất trên.

Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân không đúng quy định nêu trên thì cơ quan thuế nơi đã tiếp nhận hồ sơ của cá nhân đó căn cứ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế hỗ trợ chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật.

Theo Thuế tỉnh Quảng Ninh, điểm mới tại Nghị định 373/2025/NĐ-CP là đã xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân rõ ràng hơn. Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập (tự quyết toán) sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Đơn vị này lưu ý, về căn cứ xác định nguồn thu nhập lớn nhất, nếu nguồn thu nhập lớn nhất thay đổi qua các năm, việc xác định nơi nộp hồ sơ sẽ dựa trên số liệu của chính nơi thực hiện quyết toán đó.

Người thuê đất được chọn nộp tiền một hoặc 2 lần trong năm

Liên quan nghĩa vụ tài chính về đất đai, Nghị định 373/2025/NĐ-CP nêu rõ, tiền thuê đất và khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung như sau:

Đối với trường hợp nộp tiền thuê đất hằng năm: thời hạn nộp tiền thuê đất lần đầu chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan thuế. Từ năm thứ hai trở đi, người thuê đất được chọn nộp tiền một lần hoặc 2 lần trong năm.

Nếu người nộp thuế chọn nộp thuế một lần trong năm thì thời hạn nộp thuế là ngày 31.5. Nếu chọn nộp tiền 2 lần trong năm thì thời hạn nộp thuế cho từng kỳ như sau: kỳ thứ nhất nộp 50%, chậm nhất là ngày 31.5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại theo thông báo, chậm nhất là ngày 31.10.

Đối với trường hợp thuê đất mới mà thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất phải nộp của năm đầu tiên sau ngày 31.10 thì cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền thuê đất cho thời gian còn lại của năm.

Đối với trường hợp nộp tiền thuê đất hằng năm, từ năm thứ hai trở đi, người thuê đất được chọn nộp tiền một lần hoặc 2 lần trong năm ẢNH: ĐAN THANH

Đối với trường hợp nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn nộp tiền thuê đất lần đầu, thời hạn nộp khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền thuê đất: chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người thuê đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp theo thông báo.

Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người thuê đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp còn lại theo thông báo.

Thời hạn nộp tiền thuê đất đối với hồ sơ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế.

Với tiền sử dụng đất và khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung: chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người sử dụng đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp theo thông báo. Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền, người sử dụng đất phải nộp 50% tổng số tiền phải nộp còn lại theo thông báo.

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tổng số tiền phải nộp theo thông báo trong trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.