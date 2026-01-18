Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chuyên gia tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân

Mai Phương
Mai Phương
18/01/2026 09:39 GMT+7

Nghị định số 20/2026 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Nghị định số 20/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025 ngày 17.5.2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có các chính sách miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân. 

Chuyên gia tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân- Ảnh 1.

Chuyên gia, nhà khoa học tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân

ẢNH: NGỌC THẮNG

Cụ thể, có hai trường hợp được miễn, giảm thuế. Thứ nhất, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp quy định tại khoản này là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp), trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Thứ hai, các cá nhân là chuyên gia, nhà khoa học theo quy định của luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhận được từ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được miễn thuế trong thời hạn 2 năm (24 tháng liên tục) và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm (48 tháng liên tục) tiếp theo đối với khoản thu nhập này. Thời gian miễn, giảm thuế tính liên tục kể từ tháng phát sinh thu nhập được miễn, giảm thuế. Trường hợp phát sinh thu nhập trong tháng thì thời gian tính miễn, giảm thuế được tính đủ tháng.

Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn, giảm thuế theo quy định tại khoản này vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công khác thì số thuế thu nhập cá nhân được miễn, giảm theo quy định tại khoản này được xác định như sau:

Chuyên gia tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân- Ảnh 2.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nghị định quy định rõ việc miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân nêu trên có hiệu lực từ ngày Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực thi hành (ngày 17.5.2025).

Trước đó, luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 cũng có quy định các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, trong đó gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ; thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Tin liên quan

Lương tháng 12.2025 nhưng trả vào tháng 1.2026 thì tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Lương tháng 12.2025 nhưng trả vào tháng 1.2026 thì tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Từ đầu năm 2026 quy định về thuế thu nhập cá nhân có nhiều thay đổi khiến người nộp thuế cũng băn khoăn ở thời điểm giao thoa.

Khám phá thêm chủ đề

Thuế thu nhập cá nhân Miễn thuế chuyên gia Nhà khoa học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận