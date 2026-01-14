Chuyên gia chỉ cách uống nước cam tốt cho sức khỏe

Sau đây, chuyên gia sẽ làm rõ liệu mỗi ngày 1 ly nước cam có tốt hay không, đồng thời chia sẻ cách uống nước cam tốt cho sức khỏe, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Chuyên gia dinh dưỡng Dolores Woods từ Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại Houston (Mỹ): Mặc dù đường trong nước cam là đường tự nhiên, nhưng không nên biến nước cam thành thức uống hằng ngày. Đồng thời, giải thích lý do tại sao.

Không nên uống nhiều nước cam mỗi ngày Ảnh: AI

Sự thiếu hụt chất xơ và nguy cơ tăng đường huyết

Nước cam thiếu chất xơ và chứa lượng lớn đường tự nhiên. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng vọt.

Một khẩu phần khoảng 240 ml nước cam tươi nguyên chất chứa 20,8 gram đường và 112 calo. Theo chuyên gia Woods: Cho dù là đường tự nhiên, cơ thể cũng sẽ tiếp nhận lượng đường này và chuyển hóa theo cách tương tự như siro ngô cao phân tử. Để so sánh, một lon soda 350 ml chứa 39 gram đường bổ sung, trong khi cùng một lượng nước cam chứa 31 gram đường tự nhiên. Cả hai loại đường này đều làm tăng đường huyết và cung cấp 4 calo mỗi gram.

Ăn cam nguyên quả là tốt nhất

Hầu hết người trưởng thành cần từ 1,5 - 2 chén trái cây mỗi ngày. Nước cam có thể tính vào mục tiêu này, nhưng các chuyên gia khuyên bạn nên nạp ít nhất một nửa khẩu phần trái cây hằng ngày từ trái cây nguyên quả thay vì nước ép.

Một quả cam chứa 12 gram đường và 2,8 gram chất xơ, trong khi một ly nước cam chứa tới 21 gram đường nhưng chỉ có 0,5 gram chất xơ. Ăn cả quả cam luôn tốt hơn vì giúp kiểm soát năng lượng và đường huyết hiệu quả hơn.

Cách uống nước cam có lợi cho sức khỏe

Dù có những hạn chế, nước cam nguyên chất 100% vẫn có những ưu thế dinh dưỡng nhất định. Theo chuyên gia Theresa Gentile, đang làm việc tại Ấn Độ, nước cam cung cấp vitamin C, kali và folate, khiến nó trở thành lựa chọn lành mạnh hơn đồ uống có ga. Ngoài ra, nước cam còn cung cấp flavonoid - các hợp chất thực vật có lợi ích chống oxy hóa và chống viêm.

Chuyên gia Woods nhấn mạnh: Nước cam tốt nhưng chỉ nên thỉnh thoảng mới dùng. Đừng tạo thói quen uống quá nhiều mỗi ngày. Nếu muốn uống nước cam, hãy nhớ tiêu thụ với khẩu phần nhỏ để đảm bảo sức khỏe.