Uống nước cam lúc bụng đói có tốt không?

Một ly nước cam khoảng 240 ml cung cấp gần 29 g carbohydrate, trong đó khoảng 21 g là đường tự nhiên. Đây là nguồn năng lượng mà cơ thể dễ dàng sử dụng ngay.

Carbohydrate là nguồn nhiên liệu ưu tiên của cơ thể. Khi uống nước cam, đường được hấp thu nhanh, giúp cơ thể tỉnh táo và có thêm năng lượng trong thời gian ngắn, theo trang sức khỏe Health.

Theo ông Toby Amidor, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, nước cam phù hợp để dùng trước khi tập thể dục buổi sáng. Loại đồ uống này dễ tiêu hóa, đặc biệt khi sử dụng trong vòng 30 phút trước khi vận động.

Lượng carbohydrate trong nước cam giúp bổ sung glycogen là nguồn năng lượng dự trữ của cơ thể.

Đồng thời, nước cam hỗ trợ bù nước đã mất sau một đêm, tạo điều kiện cho buổi tập hiệu quả hơn.

Ảnh: AI

Hấp thu tốt vitamin và chất chống oxy hóa

Uống nước cam khi không ăn kèm thực phẩm không làm giảm khả năng hấp thu dưỡng chất. Cơ thể vẫn tiếp nhận đầy đủ carbohydrate, vitamin C và các chất chống oxy hóa.

Một ly nước cam vắt tươi khoảng 240 ml có thể cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin C khuyến nghị mỗi ngày cho người trưởng thành.

Theo bà Jennifer Phan, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Mỹ, vitamin C không cần thức ăn hỗ trợ để được hấp thu. Vì vậy, nước cam vẫn phát huy tác dụng khi uống lúc bụng đói.

Vitamin C giúp bảo vệ các tế bào miễn dịch hiện có và hỗ trợ sản sinh tế bào mới. Đây là yếu tố quan trọng giúp tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Ngoài vitamin C, nước cam còn chứa hesperidin là một hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa.

Hesperidin trong nước cam giúp cải thiện chức năng của lớp tế bào lót bên trong mạch máu, tốt cho sức khỏe tim mạch.

Đường huyết có thể tăng trong thời gian ngắn

Nước trái cây thường được dùng để xử trí tình trạng hạ đường huyết. Nguyên nhân là do đường trong nước ép được hấp thu rất nhanh.

Theo bà Jennifer Phan, đường trong nước cam có thể khiến đường huyết tăng nhanh. Tăng đường huyết có thể đi kèm cảm giác khát nước, mệt mỏi, đau đầu, nhìn mờ hoặc đi tiểu nhiều. Tuy nhiên, tình trạng này thường chỉ thoáng qua ở người khỏe mạnh.

Mức đường huyết sẽ tăng ngắn hạn rồi nhanh chóng trở về bình thường.

Người lo ngại đường huyết nên dùng nước cam cùng bữa ăn hoặc kết hợp với thực phẩm khác.

Nguy cơ kích ứng dạ dày ở người nhạy cảm

Nước cam có tính axit với độ pH khoảng 4. Khi uống lúc bụng đói giúp trung hòa axit.

Axit trong nước cam có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày ở người nhạy cảm. Tình trạng này dễ dẫn đến nóng rát, ợ nóng hoặc trào ngược axit. Biểu hiện này thường gặp hơn ở người có bệnh lý nền như trào ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày, loét dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích. Với nhóm người này, việc uống nước cam khi chưa ăn gì cần được cân nhắc.

Men răng có thể bị ảnh hưởng

Tính axit của nước cam cũng tác động đến răng miệng. Khi uống nước cam lúc bụng đói, lượng nước bọt tiết ra ít hơn bình thường.

Nước bọt có vai trò bảo vệ răng. Khi nước bọt giảm, axit dễ lưu lại trên bề mặt răng. Tình trạng này làm tăng nguy cơ mòn men răng và sâu răng.

Để giảm tác động này của nước cam, chuyên gia khuyến nghị uống nước cam bằng ống hút hoặc uống thêm nước lọc ngay sau đó. Điều này giúp hạn chế axit tiếp xúc trực tiếp với răng.