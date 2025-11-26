Bảo quản cam thế nào để không mất vitamin C?

Vitamin C tan trong nước và không được cơ thể lưu trữ. Việc bổ sung hằng ngày trở thành yếu tố quan trọng để tránh thiếu hụt. Trái cây và rau củ cung cấp vitamin C tự nhiên và cam thuộc nhóm thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Bà Suzanne Fisher, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết ăn cam tươi giúp duy trì lượng vitamin C gần như nguyên vẹn vì vitamin C có thể giảm khi tiếp xúc ánh sáng hoặc được nấu chín trong thời gian dài.

Nhu cầu vitamin C hằng ngày là 75 mg đối với nữ trưởng thành, 90 mg đối với nam trưởng thành, 85 mg đối với phụ nữ mang thai và 120 mg đối với phụ nữ cho con bú.

Người hút thuốc hoặc tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc có nguy cơ thiếu vitamin C. Các chuyên gia khuyến nghị nhóm này nên bổ sung thêm 35 mg vitamin C mỗi ngày so với người không hút.

Trái cây và rau củ cung cấp vitamin C tự nhiên và cam thuộc nhóm thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao Ảnh: AI

Thời điểm ăn cam phù hợp trong ngày

Thời điểm ăn cam không quyết định hiệu quả hấp thụ vitamin C. Yếu tố quan trọng nhất nằm ở việc ăn cam đều đặn trong chế độ ăn đa dạng và cân bằng.

Cam cung cấp vitamin C hiệu quả khi được sử dụng thường xuyên, nhất là trong giai đoạn cơ thể suy yếu hoặc cần tăng cường miễn dịch.

Không có bằng chứng cho thấy ăn cam khi bụng đói giúp tăng hấp thụ vitamin C. Người có dạ dày nhạy cảm có thể gặp khó chịu khi ăn cam lúc bụng rỗng do lượng axit tự nhiên trong quả.

Trường hợp mắc trào ngược dạ dày thực quản thường có phản ứng với trái có múi vì nhóm thực phẩm này dễ tạo cảm giác nóng rát. Người bị trào ngược nên tránh ăn cam ngay trước khi nằm xuống hoặc sau bữa ăn quá no.

Vitamin C xuất hiện trong nhiều loại thực phẩm như ớt chuông đỏ và xanh, kiwi, bông cải xanh, dâu tây. Sự kết hợp đa dạng các loại rau quả này tạo lợi ích tốt hơn cho sức khỏe tổng thể.

Cách bảo quản và sử dụng cam để giữ nhiều dinh dưỡng

Vitamin C dễ bị giảm khi tiếp xúc ánh sáng mạnh hoặc trải qua thời gian lưu trữ dài. Người tiêu dùng nên bảo quản cam nơi khô mát và tránh ánh nắng trực tiếp để giữ hàm lượng vitamin C ổn định.

Cam tươi luôn mang lại hàm lượng vitamin C tốt hơn so với cam đã để lâu hoặc qua chế biến nhiệt.

Nấu chín thực phẩm giàu vitamin C khiến vitamin bị phân hủy. Ăn cam tươi là lựa chọn tối ưu để giữ lại toàn bộ giá trị dinh dưỡng.

Cam nguyên trái chứa lượng vitamin C ổn định hơn nước cam vắt đã để lâu. Việc sử dụng cam sau khi bổ vào thời điểm gần nhất có lợi cho sức khỏe hơn.

Vai trò của vitamin C trong hấp thụ sắt

Vitamin C có khả năng hỗ trợ hấp thụ sắt, đặc biệt là sắt không heme có trong các loại đậu, rau xanh và hạt.

Sắt giữ vai trò quan trọng trong quá trình tạo hồng cầu và duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Ăn cam ngay sau bữa ăn giàu sắt giúp cơ thể sử dụng hiệu quả nguồn khoáng chất này.