Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người thiếu máu nên tránh ăn gì để không cản trở hấp thụ sắt?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
08/11/2025 00:08 GMT+7

Cơ thể hấp thụ bao nhiêu sắt không chỉ phụ thuộc vào lượng ăn vào mà còn phụ thuộc tương tác giữa sắt và các thành phần khác trong bữa ăn. Một số thực phẩm tưởng chừng lành mạnh nhưng lại có thể làm giảm hấp thu sắt.

Một số người có thể chú trọng bổ sung thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ, gan, rau xanh nhưng vẫn có thể thiếu máu. Nguyên nhân có thể đến từ việc ăn kèm các thực phẩm ức chế hấp thu sắt, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người thiếu máu nên tránh ăn gì để không cản trở hấp thụ sắt ? - Ảnh 1.

Một số chất chống ô xy hóa trong cà phê và trà có thể khiến sắt khó được hấp thụ trong ruột

ẢNH: AI

Để tối ưu hóa hấp thu chất sắt, mọi người nên tránh hoặc dùng cách xa bữa ăn những món sau:

Cà phê và trà

Cà phê và trà chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, trong đó có chất chống ô xy hóa mạnh là polyphenol và tannin. Tuy nhiên, các hợp chất này cũng có khả năng gắn kết với ion sắt trong ruột, tạo thành chất không tan, khiến sắt khó được hấp thụ.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo những người thiếu máu nên tránh uống trà hoặc cà phê ít nhất 1-2 giờ trước và sau bữa ăn, đặc biệt là khi ăn thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ, gan hoặc rau xanh. Nếu cần uống, nên chọn trà thảo mộc.

Sữa và sản phẩm từ sữa

Sữa và sản phẩm từ sữa rất giàu canxi. Cả canxi và sắt được hấp thu tại cùng vị trí ở ruột non, đặc biệt là tá tràng. Tuy nhiên, canxi có thể ức chế hoạt động của các protein vận chuyển sắt và làm giảm hấp thu sắt. Hiện tượng này xuất hiện ở cả hai dạng là sắt nguồn gốc động vật và thực vật.

Tuy nhiên, hiệu ứng này không kéo dài suốt cả ngày. Do đó, chỉ cần không uống sữa hoặc ăn phô mai trong bữa có thịt đỏ hoặc thực phẩm giàu sắt. Cách tốt là nên uống sữa vào buổi sáng hoặc tối, cách ít nhất 2 giờ sau bữa ăn chính.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt chứa nhiều a xít phytic. Đây là chất có khả năng gắn kết với sắt, kẽm và canxi, làm giảm khả năng hấp thu khoáng chất. Những người thiếu máu không nên loại bỏ hoàn toàn nhóm thực phẩm này vì chúng vẫn cung cấp chất xơ và protein nhưng nên chế biến đúng cách để giảm lượng phytate.

Mọi người nên ngâm hạt và đậu trong nước ấm 6-8 giờ trước khi nấu. Một số loại có thể ủ mầm hoặc lên men nhẹ để phá vỡ phytate. Một cách khác là ăn kèm thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, ớt chuông để giúp tăng hấp thu sắt.

Rượu và đồ uống có cồn

Rượu bia không trực tiếp ức chế hấp thu sắt nhưng gây tổn thương gan và niêm mạc ruột, khiến quá trình hấp thu và dự trữ sắt trở nên rối loạn. Người thiếu máu do thiếu sắt nên hạn chế hoàn toàn rượu bia trong giai đoạn điều trị. Uống rượu bia thường xuyên, dù ở mức vừa phải, có thể ảnh hưởng đến quá trình tái tạo hồng cầu, theo Healthline.

Tin liên quan

Bác sĩ: Các bài tập giúp phòng ngừa thiếu máu não

Bác sĩ: Các bài tập giúp phòng ngừa thiếu máu não

Thiếu máu não là vấn đề sức khỏe không thể xem nhẹ. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu, kết hợp điều chỉnh lối sống và ăn uống hợp lý sẽ giúp bảo vệ được sức khỏe não bộ.

Khám phá thêm chủ đề

thiếu máu cà phê thiếu sắt Uống trà Chất sắt canxi Ruột non thịt đỏ protein Ngũ cốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận