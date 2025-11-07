Uống trà hằng ngày có thể gây hại gan không?

Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều hoặc uống trà quá đặc, nhất là khi bụng đói, có thể gây căng thẳng cho chức năng gan. Các chuyên gia khuyên nên giới hạn lượng trà uống mỗi ngày ở mức vừa phải để duy trì sức khỏe tối ưu, theo trang Times of India (Ấn Độ).

Đối với hàng triệu người trên thế giới, trà là khởi đầu của một ngày mới - một thói quen gắn liền với văn hóa và cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nghiên cứu đang xem xét cách mà loại đồ uống quen thuộc này ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan.

Một nghiên cứu dài hạn được công bố trên BMC Nutrition (Mỹ) đã tìm hiểu cách các kiểu uống trà khác nhau tác động đến hoạt động của enzyme gan, qua đó phát hiện cả lợi ích lẫn rủi ro tiềm ẩn.

Việc tiêu thụ quá nhiều hoặc uống trà quá đặc, nhất là khi bụng đói, có thể gây căng thẳng cho chức năng gan Ảnh: AI

Tác động của trà đối với hệ tiêu hóa và chức năng gan

Trà, đặc biệt là trà xanh và trà đen, chứa nhiều polyphenol và catechin - các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Những hoạt chất này có thể bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa và giúp duy trì hoạt động lành mạnh của các enzyme.

Nghiên cứu trên BMC Nutrition cho thấy những người uống trà với lượng vừa phải mỗi ngày có mức enzyme gan khỏe mạnh hơn, đặc biệt là alanine aminotransferase (ALT) và aspartate aminotransferase (AST) - 2 chỉ số quan trọng phản ánh chức năng gan.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng ghi nhận rằng việc tiêu thụ quá nhiều hoặc trà pha quá đặc có thể gây tác dụng ngược.

Việc tiếp xúc lâu dài với lượng lớn catechin và caffeine có thể làm tăng gánh nặng cho các quá trình giải độc của gan.

Bao nhiêu là đủ và nên uống trà khi nào?

Nghiên cứu của BMC Nutrition theo dõi hơn 6.000 người trưởng thành, phân tích mối liên hệ giữa thói quen uống trà và các xét nghiệm chức năng gan. Kết quả cho thấy những người uống 2-4 tách trà mỗi ngày có chỉ số gan khỏe hơn so với những người không uống hoặc uống quá 5 tách.

Ngoài ra, thời điểm uống trà cũng đóng vai trò quan trọng. Uống trà sau bữa ăn giúp giảm áp lực lên gan, vì thực phẩm giúp điều hòa tốc độ hấp thụ caffeine và catechin.

Ngược lại, những người uống trà đặc khi bụng đói hoặc pha trà quá lâu, đặc biệt là các loại trà đen sẫm màu, có xu hướng tăng nhẹ hoạt động enzyme gan. Việc uống trà đặc khi bụng rỗng có thể khiến caffeine và hoạt chất được hấp thu quá nhanh, gây "sốc" tạm thời cho quá trình chuyển hóa của gan.

Cách uống trà đúng

Theo bác sĩ Dipak Bhangale (Ấn Độ), trà nên được uống sau bữa ăn, không nên uống khi bụng đói, để tránh kích thích tiết axit dạ dày và gây căng thẳng chuyển hóa.

Chuyên gia khuyên nên đợi khoảng 30-45 phút sau khi ăn rồi mới uống trà, để quá trình tiêu hóa bắt đầu và tránh cản trở hấp thu dinh dưỡng.

Chuyên gia cũng khuyến nghị chỉ nên uống 2-3 tách trà vừa phải mỗi ngày, tránh trà quá đặc hoặc quá nóng. Nếu muốn, có thể thêm một ít sữa để giảm độ axit, nhưng nên hạn chế đường và chất tạo ngọt nhân tạo.

Chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc uống đủ nước lọc trong ngày để cân bằng quá trình trao đổi chất.