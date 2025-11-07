Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Uống trà hằng ngày có thể gây hại gan không?

Như Ý Đỗ
Như Ý Đỗ
07/11/2025 21:32 GMT+7

Nghiên cứu cho thấy việc uống trà với lượng vừa phải, đặc biệt là sau bữa ăn, có thể giúp hỗ trợ hoạt động của các enzyme trong gan.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều hoặc uống trà quá đặc, nhất là khi bụng đói, có thể gây căng thẳng cho chức năng gan. Các chuyên gia khuyên nên giới hạn lượng trà uống mỗi ngày ở mức vừa phải để duy trì sức khỏe tối ưu, theo trang Times of India (Ấn Độ).

Đối với hàng triệu người trên thế giới, trà là khởi đầu của một ngày mới - một thói quen gắn liền với văn hóa và cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nghiên cứu đang xem xét cách mà loại đồ uống quen thuộc này ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan.

Một nghiên cứu dài hạn được công bố trên BMC Nutrition (Mỹ) đã tìm hiểu cách các kiểu uống trà khác nhau tác động đến hoạt động của enzyme gan, qua đó phát hiện cả lợi ích lẫn rủi ro tiềm ẩn.

Uống trà hằng ngày có thể gây hại gan không? - Ảnh 1.

Việc tiêu thụ quá nhiều hoặc uống trà quá đặc, nhất là khi bụng đói, có thể gây căng thẳng cho chức năng gan

Ảnh: AI

Tác động của trà đối với hệ tiêu hóa và chức năng gan

Trà, đặc biệt là trà xanh và trà đen, chứa nhiều polyphenol và catechin - các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Những hoạt chất này có thể bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa và giúp duy trì hoạt động lành mạnh của các enzyme.

Nghiên cứu trên BMC Nutrition cho thấy những người uống trà với lượng vừa phải mỗi ngày có mức enzyme gan khỏe mạnh hơn, đặc biệt là alanine aminotransferase (ALT) và aspartate aminotransferase (AST) - 2 chỉ số quan trọng phản ánh chức năng gan.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng ghi nhận rằng việc tiêu thụ quá nhiều hoặc trà pha quá đặc có thể gây tác dụng ngược.

Việc tiếp xúc lâu dài với lượng lớn catechin và caffeine có thể làm tăng gánh nặng cho các quá trình giải độc của gan.

Bao nhiêu là đủ và nên uống trà khi nào?

Nghiên cứu của BMC Nutrition theo dõi hơn 6.000 người trưởng thành, phân tích mối liên hệ giữa thói quen uống trà và các xét nghiệm chức năng gan. Kết quả cho thấy những người uống 2-4 tách trà mỗi ngày có chỉ số gan khỏe hơn so với những người không uống hoặc uống quá 5 tách.

Ngoài ra, thời điểm uống trà cũng đóng vai trò quan trọng. Uống trà sau bữa ăn giúp giảm áp lực lên gan, vì thực phẩm giúp điều hòa tốc độ hấp thụ caffeine và catechin.

Ngược lại, những người uống trà đặc khi bụng đói hoặc pha trà quá lâu, đặc biệt là các loại trà đen sẫm màu, có xu hướng tăng nhẹ hoạt động enzyme gan. Việc uống trà đặc khi bụng rỗng có thể khiến caffeine và hoạt chất được hấp thu quá nhanh, gây "sốc" tạm thời cho quá trình chuyển hóa của gan.

Cách uống trà đúng

Theo bác sĩ Dipak Bhangale (Ấn Độ), trà nên được uống sau bữa ăn, không nên uống khi bụng đói, để tránh kích thích tiết axit dạ dày và gây căng thẳng chuyển hóa.

Chuyên gia khuyên nên đợi khoảng 30-45 phút sau khi ăn rồi mới uống trà, để quá trình tiêu hóa bắt đầu và tránh cản trở hấp thu dinh dưỡng.

Chuyên gia cũng khuyến nghị chỉ nên uống 2-3 tách trà vừa phải mỗi ngày, tránh trà quá đặc hoặc quá nóng. Nếu muốn, có thể thêm một ít sữa để giảm độ axit, nhưng nên hạn chế đường và chất tạo ngọt nhân tạo.

Chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc uống đủ nước lọc trong ngày để cân bằng quá trình trao đổi chất.

Tin liên quan

Trà đen và cà phê đen: Loại nào tốt hơn cho sức khỏe?

Trà đen và cà phê đen: Loại nào tốt hơn cho sức khỏe?

Có nhiều người yêu thích trà, và không ít người là 'tín đồ' của cà phê. Cả hai loại thức uống này đều nổi tiếng với nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng loại nào thực sự tốt hơn?

Khám phá thêm chủ đề

Uống trà Gan trà xanh Caffeine bữa ăn CATECHIN trà đen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận