Sức khỏe

Kiểm soát đường huyết: Bác sĩ chỉ cách ăn đúng, vẫn giữ các 'món ruột'

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
17/12/2025 11:31 GMT+7

Các chuyên gia cho biết, nhiều người có thể cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết chỉ bằng cách điều chỉnh cách ăn, trong khi vẫn giữ nguyên các món quen thuộc hằng ngày.

Kiểm soát đường huyết là mối quan tâm lớn của nhiều người hiện nay. Đường huyết tăng cao rồi giảm nhanh sau bữa ăn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe lâu dài. Thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng cần thay đổi món ăn hay kiêng khắt khe, theo tờ Hindustan Times.

Sau đây, bà Alessia Roehnelt, bác sĩ nội tiết tại Mỹ, chỉ cách ăn giúp kiểm soát đường huyết, vẫn giữ nguyên các món quen thuộc hằng ngày.

Kiểm soát đường huyết: Bác sĩ chỉ cách ăn đúng, vẫn giữ các 'món ruột' - Ảnh 1.

Rau và protein làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Nhờ đó, quá trình tiêu hóa và hấp thu glucose diễn ra từ từ

Ảnh: AI

Thói quen ăn uống phổ biến chưa đúng

Trong nhiều gia đình, bữa ăn thường bắt đầu bằng cơm, bánh mì hoặc các món giàu tinh bột. Đây là thói quen rất phổ biến và được duy trì từ lâu.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Roehnelt, cách ăn này dễ khiến đường huyết tăng nhanh ngay từ đầu bữa.

Tinh bột khi được ăn lúc đói sẽ được tiêu hóa và chuyển thành glucose nhanh hơn. Glucose đi vào máu với tốc độ cao làm đường huyết tăng vọt trong thời gian ngắn. Lúc này, cơ thể buộc phải tiết ra nhiều insulin để đưa lượng đường này vào tế bào, từ đó gây ra tình trạng insulin tăng mạnh.

Khi insulin tăng nhanh, đường huyết cũng có xu hướng giảm nhanh sau đó. Sự dao động liên tục này khiến cơ thể mệt mỏi, dễ đói sớm và thèm đồ ngọt sau bữa ăn.

Vì sao mỡ bụng không giảm dù đi bộ mỗi ngày?

Thứ tự ăn ảnh hưởng trực tiếp đến đường huyết

Theo bác sĩ Roehnelt, thứ tự ăn các nhóm thực phẩm có ảnh hưởng rõ rệt đến cách cơ thể hấp thu đường. Điều này xảy ra dù tổng lượng thức ăn trong bữa không hề thay đổi.

Cơ chế này xuất phát từ sinh lý tiêu hóa. Rau và protein làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Nhờ đó, quá trình tiêu hóa và hấp thu glucose diễn ra từ từ. Lượng đường đi vào máu được phân bổ đều hơn theo thời gian.

Khi glucose không tăng đột ngột, cơ thể chỉ cần tiết ra lượng insulin vừa phải. Đường huyết vì thế ổn định hơn trong và sau bữa ăn.

Bác sĩ Roehnelt cho biết insulin có vai trò giúp cơ thể tích trữ mỡ. Vì vậy, khi hạn chế được các đợt insulin tăng cao đột ngột, việc kiểm soát cân nặng và hỗ trợ giảm cân cũng trở nên thuận lợi hơn.

Chỉ cần thay đổi thứ tự ăn trong bữa, vẫn ăn những món quen thuộc, nhưng cơ thể sẽ có phản ứng chuyển hóa tốt, giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.

Khám phá thêm chủ đề

