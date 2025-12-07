Bị cảm lạnh, uống nước cam có tốt?

Trong 240 ml nước cam cung cấp khoảng 125 mg vitamin C, đủ đáp ứng nhu cầu mỗi ngày và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Nước cam cũng chứa flavonoid, canxi, kali và folate. Đây là các dưỡng chất có lợi cho cơ thể trong giai đoạn cảm lạnh.

Bà Verywell Health, bác sĩ tim mạch ở Mỹ, cho biết vitamin C và chất chống oxy hóa trong nước cam góp phần hỗ trợ cơ thể giảm viêm và phục hồi mô nhanh hơn.

Nước cam chứa các dưỡng chất có lợi cho cơ thể trong giai đoạn cảm lạnh Ảnh: AI

Giảm mức độ khó chịu

Vitamin C liều cao có thể làm triệu chứng cảm lạnh bớt nặng và rút ngắn thời gian bệnh. Tuy nhiên, lượng vitamin C trong nước cam không đủ cao để tạo ra tác động tương tự. Dù vậy, nước cam vẫn được nhiều người uống lựa chọn khi bị cảm vì giúp cơ thể dễ chịu hơn. Bổ sung vitamin C từ thực phẩm và uống đủ nước sẽ hỗ trợ cơ thể phục hồi tốt hơn.

Có thể gây tăng đờm và kích ứng ở người nhạy cảm

Nước cam có tính axit nên không phù hợp với tất cả mọi người. Một số người bị trào ngược dạ dày thực quản có thể bị kích ứng cổ họng và tăng tiết nhầy khi uống nước cam trong lúc bị cảm lạnh.

Những người ho có đờm hoặc có dạ dày nhạy cảm cần cân nhắc trước khi uống nước cam để tránh khó chịu.

Nhiều thực phẩm có thể bổ sung vitamin C hiệu quả như ớt chuông, bưởi, kiwi, bông cải xanh, dâu tây và cà chua. Những thực phẩm này ít gây kích ứng hơn nước cam và giúp cơ thể đa dạng nguồn vitamin C hằng ngày.

Các loại đồ uống làm dịu cổ họng

Ngoài nước cam, một số loại nước khác giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ cơ thể hồi phục cơ thể.

Trà thảo mộc như bạc hà và hoa cúc giúp giữ ấm và làm dịu cảm giác đau rát. Nước dùng súp cung cấp nước và làm loãng đờm, phù hợp cho người đang nghẹt mũi. Nước ấm pha mật cũng giúp giảm rát cổ.

Cạnh đó, việc duy trì đủ nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục. Cơ thể cần nước để điều hòa thân nhiệt và hỗ trợ hệ miễn dịch. Khi kết hợp uống đủ nước và bổ sung vitamin C từ thực phẩm, cơ thể sẽ hồi phục tốt hơn.