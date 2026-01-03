Lương tháng 12.2025 nhưng trả vào tháng 1.2026 thì tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Mới đây, một cá nhân ở Hà Nội gửi câu hỏi về việc Nghị quyết 110/2025 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1.1.2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Tuy nhiên, trên thực tế, tiền lương tháng 12.2025 của không ít người lao động lại được doanh nghiệp chi trả vào tháng 1.2026. Không rõ khoản thu nhập này sẽ được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh theo quy định cũ hay theo mức mới?

Nhận lương tháng 12.2025 trong tháng 1.2026 sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, theo luật Thuế Thu nhập cá nhân hiện hành, Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính và Nghị định số 65/2013 của Chính phủ, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập khác mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn tại thông tư là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

Theo quy định tại Nghị quyết số 110/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định như sau: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1.1.2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế cho biết, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế. Trường hợp lương tháng 12.2025 trả vào tháng 1.2026 thì kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là tháng 1.2026 vì đây là thời điểm thực trả thu nhập. Do đó, khoản tiền lương tháng 12.2025 nhưng chi trả vào tháng 1.2026 sẽ được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết số 110/2025 khi kê khai, tính nộp thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, giả sử tiền lương tháng 12.2025 của cá nhân là 30 triệu đồng và thực nhận trong tháng 1 này thì được giảm trừ gia cảnh cho bản thân 15,5 triệu đồng và các loại bảo hiểm bắt buộc 10,5% x 30 triệu đồng = 3,15 triệu đồng; thu nhập còn lại để tính thuế thu nhập cá nhân là 11,35 triệu đồng (30 triệu - 15,5 - 3,15). Với thu nhập này thì cá nhân sẽ nộp thuế ở bậc 2 theo biểu thuế lũy tiến 5 bậc (trên 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng) với thuế suất 10%. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 635.000 đồng, giảm hơn 992.000 đồng so với số thuế phải nộp trước đây. Trường hợp cá nhân có 1 người phụ thuộc thì sau khi được khấu trừ, thu nhập tính thuế còn lại là 5,9 triệu đồng và chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 với thuế suất 5%. Tương ứng số thuế phải nộp là 257.500 đồng/tháng, giảm 710.000 đồng so với số thuế gần 967.500 đồng như trước đây...