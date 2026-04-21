'Tài sản lớn trong dân, đặc biệt là vàng, còn nằm ngoài hệ thống tài chính'

Chiều 21.4, phát biểu tại Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (đoàn Vĩnh Long) tập trung về nội dung khai thác nguồn lực tài chính trong khu vực hộ gia đình và cá nhân.

Theo bà Thoa, đây là khu vực vừa tạo nên sức cầu nội địa vừa cung cấp nguồn vốn bền vững cho nền kinh tế nhưng hiện nay vẫn chưa được phát huy tương xứng.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa phát biểu chiều 21.4 ẢNH: GIA HÂN

Bà Thoa dẫn chứng, năm 2025, tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 đạt 7 triệu tỉ đồng, phản ánh sức cầu nội địa được duy trì ổn định, trong đó tiền gửi của khu vực dân cư ước khoảng 8 triệu tỉ đồng, chiếm 50% tổng vốn của hệ thống ngân hàng.

Một lượng tài sản lớn trong dân, đặc biệt là vàng, vẫn nằm ngoài hệ thống tài chính. Điều này cho thấy nguồn lực trong dân rất dồi dào nhưng còn phân tán, chưa được dẫn dắt vào sản xuất và kinh doanh. Nếu không có giải pháp phù hợp kịp thời, đây là sự lãng phí rất lớn đối với nguồn lực tài chính quốc gia.

Từ thực tiễn đó, đại biểu đề xuất cần có giải pháp phát huy mạnh mẽ, khơi thông dòng vốn trong dân cư, chuyển từ tích lũy sang đầu tư, phát triển đa dạng các kênh đầu tư chính thức, an toàn, dễ tiếp cận, đặc biệt là các sản phẩm phù hợp trong dân.

Đại biểu đóng góp thêm các phương án, các hình thức như quỹ đầu tư minh bạch hoặc các mô hình huy động vốn trong cộng đồng có kiểm soát. Khi người dân có nhiều lựa chọn đầu tư phù hợp, dòng tiền nhàn rỗi sẽ dẫn dắt vào nền kinh tế thay vì phân tán và nằm trong dân gây kém hiệu quả.

Kế đó, cần đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực tài chính và củng cố niềm tin của nhân dân. Cần đẩy mạnh giáo dục tài chính trong cộng đồng, giúp nhân dân hiểu đúng, lựa chọn đúng và đầu tư an toàn.

Đồng thời, minh bạch dòng vốn thông qua các nền tảng số, đảm bảo quyền lợi khi đầu tư. Khi niềm tin được củng cố và hệ thống tài chính được vận hành thuận tiện, minh bạch, dòng vốn trong dân sẽ được khơi thông hiệu quả.

Cạnh đó, đại biểu đề nghị cần quan tâm đến cải cách chính thuế và an sinh xã hội theo hướng nâng cao thu nhập khả dụng, giúp người dân có điều kiện tích lũy dài hạn, điều chỉnh ngưỡng giảm trừ gia cảnh phù hợp với thực tế chi phí sinh hoạt, khuyến khích phát triển các sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện.