Thủ tướng: Rà soát, cắt giảm thủ tục cấp phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ những khó khăn, thách thức, tồn tại. Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm nhưng sức ép lạm phát gia tăng. Trong nước, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát, nhập siêu.

Tăng trưởng quý 1 chưa đạt kịch bản đề ra; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phát huy hết khả năng, các động lực tăng trưởng mới cần thời gian phát huy hiệu quả. Cùng với đó là những hạn chế, bất cập liên quan vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của bộ máy Chính phủ khóa mới

Chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện các nghị định, hồ sơ dự án luật, người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh phải nghiêm túc thực hiện 8 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp.

"Mặc dù Kết luận 18 yêu cầu hoàn thành trong quý 2, nhưng đây là lĩnh vực mà nếu chúng ta triển khai nhanh, triển khai sớm, triển khai quyết liệt, có chất lượng sẽ tác động rất lớn đến cải thiện môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực và quan trọng nhất là củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh. Vì vậy, Chính phủ rất quyết tâm, đã ban hành 8 nghị quyết", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu ngay đầu tháng 5, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục trình các quy định, nghị định, nghị quyết liên quan để hoàn thành toàn bộ phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp đã được phê duyệt.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là việc phải làm liên tục; thời gian tới cần tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, phòng cháy, chữa cháy…

Thủ tướng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Về nhóm nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát tình hình, chủ động dự báo, xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời. Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án phân bổ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, báo cáo trước 15.5...

Phân loại tín dụng bất động sản

Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng, hệ số rủi ro phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.

Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình...

Bộ Y tế giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc để đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động.

Về quy chế làm việc của Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của Chính phủ, theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đơn giản hóa các thủ tục và tăng cường phân cấp, thể chế hóa đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước đối với Chính phủ trong giai đoạn phát triển mới, xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân, đoàn kết, phối hợp, đồng hành và liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm.