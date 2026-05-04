Dàn cảnh đòi nợ, bắt giữ người nước ngoài rồi cướp tài sản ở Đà Nẵng

Huy Đạt
04/05/2026 21:08 GMT+7

Thua bạc, mang nợ lớn, nhóm người nước ngoài đã dựng kịch bản đòi nợ, dụ người quen từ Trung Quốc đến Đà Nẵng rồi khống chế, giam giữ, hành hung để ép lấy tiền.

Ngày 4.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Liu Hongbo (31 tuổi) và Lou Jiafeng (37 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản; đồng thời khởi tố bị can Hoàng Xuân Sơn (29 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị) về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố các bị can để điều tra hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản

Trước đó, ngày 29.4, Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp nhận tin báo của anh D.L (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị một nhóm người khống chế, hành hung, giam giữ và chiếm đoạt tài sản tại một khách sạn trên đường An Thượng 1 (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Xác định vụ việc có tính chất manh động, nạn nhân là người nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động nhiều tổ công tác phối hợp công an địa phương khẩn trương truy xét. Chỉ sau thời gian ngắn, đến ngày 1.5, lực lượng chức năng đã bắt giữ Liu Hongbo và Lou Jiafeng.

Theo điều tra, ngày 25.4, Lou Jiafeng nhập cảnh vào Việt Nam, tham gia đánh bạc tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn và thua hết tiền nên vay của Liu Hongbo số tiền lớn. Do không có khả năng trả nợ, Lou Jiafeng bàn bạc với Liu Hongbo dựng kịch bản giả đòi nợ nhằm ép anh D.L trả tiền thay.

Tối 28.4, sau khi anh D.L nhập cảnh và lưu trú tại khách sạn trên đường An Thượng 1, nhóm này dụ nạn nhân đi ăn rồi đưa về phòng để đòi tiền. Khi không đạt mục đích, nhóm Lou Jiafeng, Liu Hongbo và Hoàng Xuân Sơn đã khống chế, đưa nạn nhân đến khu đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện để hành hung, đe dọa.

Sau đó, nạn nhân tiếp tục bị đưa đến một nhà kho tại phường An Khê (thành phố Đà Nẵng) để giam giữ, uy hiếp tinh thần. 

Đến rạng sáng 30.4, nhóm này đưa nạn nhân quay lại khách sạn, ép vay tiền qua ứng dụng “Zhi Fu Bao” số tiền 20.000 nhân dân tệ chuyển cho Lou Jiafeng, đồng thời chiếm đoạt tiền mặt và nhiều tài sản.

Khám xét, lực lượng công an thu giữ 5 điện thoại di động, 2 hộ chiếu, nhiều ngoại tệ, cùng xe máy điện, ô tô và các tang vật liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các bị can theo quy định pháp luật.

