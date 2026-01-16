Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Triệt xóa đường dây cho vay qua Zalo, Facebook... với lãi suất 'cắt cổ' 869%/năm

Huy Đạt
Huy Đạt
16/01/2026 04:00 GMT+7

Từ quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội, sau đó giữ giấy tờ tùy thân người vay..., nhóm cho vay với lãi suất 'cắt cổ' lên tới 869%/năm vừa bị Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự.

Ngày 15.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 nghi phạm để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.

Các nghi phạm bị tạm giữ hình sự, gồm: Nguyễn Văn Thắng (32 tuổi, biệt danh “Thắng cụt”); Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, biệt danh “Thắng ghẻ”; cùng trú tại xã Quảng Oai, TP.Hà Nội) và Phùng Văn Phương (40 tuổi, trú P.Sơn Tây, TP.Hà Nội).

Triệt xóa đường dây cho vay tiền qua Zalo, Facebook... lãi suất 'cắt cổ' 869%/năm- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự nhóm nghi phạm cho vay lãi nặng với lãi suất 'cắt cổ'

ẢNH: Đ.X

Theo cơ quan công an, qua công tác trinh sát, Phòng CSHS phát hiện nhóm nghi phạm trên có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng, có sự móc nối, liên hệ chặt chẽ với nhau.

Phòng CSHS đã báo cáo và được Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đồng ý xác lập chuyên án mang bí số 608x để đấu tranh, triệt xóa. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 11.1, Ban chỉ đạo chuyên án quyết định phá án.

Lực lượng CSHS đồng loạt triệu tập các nghi phạm và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Thắng (“Thắng cụt”) tại căn hộ An Lộc Residence (đường Võ Nguyên Giáp, P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Qua khám xét, công an thu giữ số lượng lớn giấy tờ tùy thân của nhiều người, gồm căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm của Nguyễn Văn Thắng đã tổ chức cho vay tiền tại TP.Đà Nẵng thông qua việc quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Zalo, phát tờ rơi và sử dụng nhiều tài khoản Zalo khác nhau để tiếp cận người vay. 

Khi giải ngân, nhóm này giữ giấy tờ tùy thân, trừ trước “phí dịch vụ” từ 10% - 20%, cho góp tiền nhiều ngày với lãi suất thực tế từ 268%/năm đến 869%/năm, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.

Hiện Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

