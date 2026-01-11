Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cho vay lãi suất 'cắt cổ' tới 421%/năm, 5 người bị bắt tạm giam

Huy Đạt
Huy Đạt
11/01/2026 15:38 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến đường dây núp bóng hoạt động kinh doanh để tổ chức cho vay với lãi suất 'cắt cổ' lên tới 421%/năm.

Ngày 11.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt các bị can, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Võ Văn Thừa (39 tuổi, trú bản Chuôn, xã Kim Ngân), Nguyễn Huy Lộc (30 tuổi, trú khối phố 1, P.Đông Hà), Lê Phước Sơn (33 tuổi, trú thôn Lam Lang, xã Hiếu Giang, cùng tỉnh Quảng Trị); Đặng Duy Tuấn (29 tuổi, trú thôn Mỹ Thạch, xã Việt An), Đặng Nguyễn Ngọc Vương (27 tuổi, trú thôn Tân Bình, xã Hiệp Đức, cùng TP.Đà Nẵng)

Cho vay lãi 'cắt cổ' tới 421%/năm, 5 người bị bắt tạm giam - Ảnh 1.

5 bị can núp bóng Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 để tổ chức cho vay với lãi suất "cắt cổ"

ẢNH: Đ.X

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện nhóm 5 bị can này có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68 (địa chỉ 145 - 147 Trung Lương 14, P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng). Lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo lực lượng trinh sát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Lúc 9 giờ ngày 8.1, Phòng CSHS phối hợp Công an P.Hòa Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tại doanh nghiệp này, phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 3.2025, Võ Văn Thừa cùng đồng phạm đã góp vốn tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 256%/năm đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng. Các khoản tiền cho vay và tiền lãi được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác phát hiện.

Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

