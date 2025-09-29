Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cho vay nặng lãi, trong 3 tháng thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
29/09/2025 20:56 GMT+7

Nữ bị can cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng, vừa bị Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam.

Ngày 29.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Thu Hà (49 tuổi, trú P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi cho vay nặng lãi.

Cho vay nặng lãi, trong 3 tháng thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt lệnh bắt tạm giam bị can Phan Thị Thu Hà

ẢNH: Đ.X

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 10 đến tháng 12.2023, một chủ doanh nghiệp trên địa bàn cần tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty nên đã vay tiền của Hà. Lợi dụng nhu cầu này, Hà đã cho người này vay 4 khoản tiền với mức lãi suất vượt xa quy định pháp luật.

Đáng chú ý, việc vay mượn không thông qua văn bản hay hợp đồng chính thức mà chủ yếu trao đổi, thỏa thuận qua ứng dụng Telegram. Trong quá trình cho vay, Hà dựng lên nhân vật tên M. để đứng tên cho vay, khiến con nợ tin rằng mình vay tiền của bà M., trong khi thực tế chính Hà là người trực tiếp cho vay và thu lãi.

Cơ quan điều tra xác định Hà áp mức lãi suất từ 146%/năm đến 547,5%/năm, cao gấp nhiều lần so với mức lãi suất tối đa cho phép (20%/năm). Với thủ đoạn này, Hà đã thu lợi bất chính số tiền hơn 2 tỉ đồng chỉ trong vòng 3 tháng.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vụ án, mở rộng điều tra.

Khám phá thêm chủ đề

