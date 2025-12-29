Thách thức về an ninh mạng ngày càng gia tăng với thủ đoạn tấn công tinh vi

Sáng 29.12, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao an ninh mạng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc bảo vệ hệ thống thông tin và dữ liệu số. Hoạt động này không chỉ đảm bảo sự an toàn cho các cơ quan, tổ chức mà còn cho người dân.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ ẢNH: H.P

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2025 dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trên địa bàn. Thực hiện chủ trương của Trung ương, từ ngày 1.3.2025, Công an tỉnh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông (cũ) chuyển giao.

Cùng với đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khiến tỉnh Quảng Ngãi (mới) chính thức đi vào hoạt động, đặt ra yêu cầu rất lớn về việc lựa chọn, hợp nhất và xây dựng mới nhiều hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân.

"Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoạt động thông suốt, liên tục, dữ liệu được bảo toàn trong quá trình sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp", thiếu tướng Hồ Song Ân nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian tới, công tác chuyển đổi số sẽ diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Hạ tầng các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công của tỉnh sẽ tiếp tục được đầu tư, mở rộng, kết nối liên thông toàn bộ hệ thống chính trị. Trong khi đó, các nguy cơ, thách thức về an ninh mạng ngày càng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tấn công tinh vi, phức tạp và khó lường.

"Thực tiễn cho thấy, các sự cố tấn công mạng, gián điệp mạng có thể gây gián đoạn hoạt động của hệ thống thông tin, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực quản lý nhà nước, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Do đó, vai trò của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hết sức quan trọng", thiếu tướng Hồ Song Ân nói.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tặng hoa chúc mừng Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo và kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh đối với lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên đội ứng cứu sự cố và cán bộ phụ trách

Theo kế hoạch, diễn tập được tổ chức từ ngày 29 - 30.12 theo hình thức thực chiến, thành lập đội tấn công và đội phòng thủ, mô phỏng các tình huống tấn công mạng có thể xảy ra đối với các hệ thống thông tin đang vận hành của tỉnh Quảng Ngãi.

Các đội đang tập huấn các tình huống tấn công mạng có thể xảy ra đối với các hệ thống thông tin đang vận hành ẢNH: H.P

Tham gia diễn tập có 13 đội, gồm: 1 đội phòng thủ và 12 đội tấn công. Mỗi đội tấn công đều được bố trí chuyên gia hỗ trợ về chuyên môn.

Các đội thực hành diễn tập trên 4 hệ thống thông tin, gồm: Hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi; Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi; Hệ thống thông tin quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Quảng Ngãi; Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Thông qua diễn tập, Ban tổ chức hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên đội ứng cứu sự cố và cán bộ phụ trách an toàn thông tin, an ninh mạng, chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện cơ chế chỉ huy, điều phối, phối hợp; nâng cao hiệu quả phương án ứng cứu, xử lý sự cố, bảo đảm chủ động, thống nhất, kịp thời khi xảy ra tình huống thực tế; đồng thời tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.