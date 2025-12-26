Bên trong cuộc diễn tập thực chiến an ninh mạng lớn nhất TP.HCM có gì đặc biệt?

Chiều 26.12, Công an TP.HCM phối hợp với Khu công viên phần mềm Quang Trung tổ chức lễ bế mạc và tổng kết chương trình "Tập huấn và diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng TP.HCM năm 2025". Thực tế cho thấy an ninh mạng đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với quá trình chuyển đổi số.

Sau 5 ngày triển khai liên tục (từ ngày 22 - 26.12.2025), chương trình đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu đề ra, mang lại nhiều kết quả thiết thực trong việc nâng cao năng lực phòng thủ và ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin trọng yếu của TP.HCM.

Thượng tá Thân Thị Châu Dương phát biểu tại lễ bế mạc và tổng kết chương trình "Tập huấn và diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng TP.HCM năm 2025" ẢNH: N.TÂN

Phát hiện lỗ hổng an ninh mạng và nâng cao khả năng phản ứng

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động diễn tập thực chiến, quy tụ 40 chuyên gia, kỹ sư an toàn thông tin giàu kinh nghiệm tham gia ở cả 2 vai trò tấn công và phòng thủ.

Các đội tấn công đã triển khai nhiều kỹ thuật tấn công hiện đại, mô phỏng sát các kịch bản tấn công mạng trong thực tế, qua đó phát hiện, khai thác và chỉ ra những điểm yếu, lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống.

Theo báo cáo, các chiến thuật tấn công đa dạng và phức tạp, tập trung vào nghiệp vụ, như: khai thác lỗ hổng, thực thi mã từ xa, tấn công API và cơ chế xác thực, lạm dụng tự động hóa, tấn công Injection, tấn công vào dữ liệu và cấu hình hệ thống.

Trong suốt 5 ngày diễn tập, các đội thực chiến đã ghi nhận và kịp thời ngăn chặn hơn 137.000 yêu cầu truy cập bất hợp pháp.

Tập huấn và diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2025 tại TP.HCM, ngày 25.12 ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Ở chiều ngược lại, các đội phòng thủ duy trì giám sát liên tục, chủ động phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và phối hợp hiệu quả trong xử lý các tình huống phát sinh, góp phần đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định và liên tục.

Thông qua diễn tập, mô hình phòng thủ đa lớp được đánh giá rõ nét, thể hiện khả năng phản ứng nhanh, phối hợp liên ngành ngày càng hiệu quả, đồng thời giúp xác định các nội dung cần tiếp tục hoàn thiện về quy trình, công nghệ và tổ chức nhân sự trong thời gian tới.

Diễn tập thực chiến là cơ sở để TP.HCM hoàn thiện mô hình phòng thủ đa lớp và nâng cao năng lực ứng phó sự cố an ninh mạng ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số bền vững của TP.HCM

Song song với diễn tập thực chiến, chương trình còn triển khai 2 hoạt động đào tạo quy mô lớn.

Hoạt động thứ nhất là tập huấn, đào tạo kỹ năng, kiến thức an toàn thông tin mạng được triển khai cho gần 200 nhân sự phụ trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM.

Các học viên đã trực tiếp tham gia xử lý các kịch bản tác chiến an toàn thông tin trên thao trường mô phỏng, được tiếp cận thực tế các phương thức tấn công phổ biến, cách nhận diện dấu hiệu bị xâm nhập và quy trình ứng phó sự cố trong điều kiện thực tế.

Hoạt động thứ hai là đào tạo nâng cao năng lực ứng cứu sự cố an toàn thông tin cũng được triển khai cho hơn 1.000 nhân sự (lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức) không chuyên trách công nghệ thông tin tại 168 địa phương, theo hình thức trực tiếp tại 3 hội trường tập trung và gián tiếp thông qua truyền hình trực tuyến.

Hoạt động diễn tập mô phỏng sát các kịch bản tấn công mạng thực tế vào hệ thống thông tin trọng yếu của TP.HCM ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Phát biểu tại lễ bế mạc, thượng tá Thân Thị Châu Dương, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.HCM) nhấn mạnh: "Qua đợt diễn tập này, chúng ta khẳng định vai trò cầu nối của Công an TP.HCM và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành trong công tác đảm bảo an toàn không gian mạng. Đây không phải là diễn tập trên giấy, mà là thực chiến trên môi trường mô phỏng đầy đủ các kịch bản tấn công mạng, giúp nhận diện trực quan, toàn diện và xử lý hiệu quả".

Chương trình này là cơ sở để TP.HCM tiếp tục hoàn thiện phương án bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu, tăng cường đầu tư hạ tầng, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin và thúc đẩy phối hợp liên ngành.

Qua đó, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và bền vững phục vụ chuyển đổi số của TP.HCM.