Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Làm gì khi VssID hiển thị thiếu thời gian đóng BHXH?

Uyển Nhi
Uyển Nhi
25/12/2025 10:33 GMT+7

Ứng dụng VssID hiển thị thiếu thời gian đóng BHXH khiến người lao động hoang mang. BHXH Việt Nam nêu nguyên nhân và cách xử lý để không ảnh hưởng quyền lợi.

Người lao động hoang mang

Nhiều người lao động phản ánh ứng dụng VssID hiển thị thiếu thời gian đóng BHXH, thậm chí gặp lỗi khi cập nhật thông tin cá nhân hoặc không nhận được mã OTP.

Những trục trặc này khiến không ít người lao động lo lắng quyền lợi bảo hiểm của mình có thể bị ảnh hưởng, nhất là trong bối cảnh nhiều thủ tục hành chính đang được số hóa.

BHXH Việt Nam khẳng định toàn bộ dữ liệu tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đã được lưu trữ đầy đủ trên hệ thống quản lý của ngành. Việc ứng dụng VssID hiển thị thiếu thời gian đóng BHXH không làm mất hay ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người tham gia.

Làm gì khi VssID hiển thị thiếu thời gian đóng BHXH?- Ảnh 1.

Cách khắc phục ứng dụng VssID hiển thị thiếu thời gian đóng BHXH

ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành BHXH đang được đẩy mạnh, việc phát sinh lỗi hiển thị trong giai đoạn đồng bộ dữ liệu là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, người lao động không nên chủ quan mà cần thường xuyên kiểm tra thông tin trên VssID, kịp thời phản ánh khi phát hiện sai sót để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm lâu dài của mình.

Cách tra cứu quá trình tham gia BHXH

Người lao động đăng nhập ứng dụng VssID, chọn mục "quá trình tham gia" trong phần "quản lý cá nhân", rồi xem chi tiết tại mục "BHXH".

Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị tổng thời gian tham gia, thời gian chậm đóng, đơn vị sử dụng lao động và chi tiết mức đóng từng tháng.

Lưu ý: VssID chỉ hoạt động với tài khoản đã đăng ký giao dịch điện tử và mỗi tài khoản chỉ đăng nhập trên một thiết bị tại một thời điểm.

Tin liên quan

VssID có thay thế sổ BHXH giấy được không?

VssID có thay thế sổ BHXH giấy được không?

'Tôi có tải ứng dụng VssID để theo dõi thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Tôi từng dùng hình ảnh thẻ BHYT từ ứng dụng này để đi khám bệnh. Nhưng tôi thắc mắc ứng dụng này có thay thế sổ BHXH được không?'.

Khám phá thêm chủ đề

VssID hiển thị thiếu thời gian đóng BHXH BHXH VSSID đóng bảo hiểm xã hội chuyển đổi số người lao động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận