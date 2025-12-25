Làm gì khi VssID hiển thị thiếu thời gian đóng BHXH?

Người lao động hoang mang

Nhiều người lao động phản ánh ứng dụng VssID hiển thị thiếu thời gian đóng BHXH, thậm chí gặp lỗi khi cập nhật thông tin cá nhân hoặc không nhận được mã OTP.

Những trục trặc này khiến không ít người lao động lo lắng quyền lợi bảo hiểm của mình có thể bị ảnh hưởng, nhất là trong bối cảnh nhiều thủ tục hành chính đang được số hóa.

BHXH Việt Nam khẳng định toàn bộ dữ liệu tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đã được lưu trữ đầy đủ trên hệ thống quản lý của ngành. Việc ứng dụng VssID hiển thị thiếu thời gian đóng BHXH không làm mất hay ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người tham gia.

Cách khắc phục ứng dụng VssID hiển thị thiếu thời gian đóng BHXH ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành BHXH đang được đẩy mạnh, việc phát sinh lỗi hiển thị trong giai đoạn đồng bộ dữ liệu là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, người lao động không nên chủ quan mà cần thường xuyên kiểm tra thông tin trên VssID, kịp thời phản ánh khi phát hiện sai sót để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm lâu dài của mình.

Cách tra cứu quá trình tham gia BHXH

Người lao động đăng nhập ứng dụng VssID, chọn mục "quá trình tham gia" trong phần "quản lý cá nhân", rồi xem chi tiết tại mục "BHXH".

Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị tổng thời gian tham gia, thời gian chậm đóng, đơn vị sử dụng lao động và chi tiết mức đóng từng tháng.

Lưu ý: VssID chỉ hoạt động với tài khoản đã đăng ký giao dịch điện tử và mỗi tài khoản chỉ đăng nhập trên một thiết bị tại một thời điểm.