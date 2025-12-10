VssID hiển thị thiếu thời gian đóng BHXH, người lao động cần làm gì?

Ngỡ ngàng vì bị hụt năm đóng BHXH

Mới đây, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, chị Nguyễn Lan Phương, nhân viên văn phòng tại phường Đống Đa (Hà Nội) lên ứng dụng VssID kiểm tra lại quá trình đóng BHXH của mình. Tuy nhiên, khi tra cứu, chị bất ngờ phát hiện thời gian đóng BHXH hiển thị không trùng với thực tế, khiến chị vô cùng lo lắng.

BHXH Việt Nam đang đẩy mạnh các giải pháp để cập nhật đầy đủ dữ liệu về thời gian tham gia BHXH trên ứng dụng VssID cho người lao động ẢNH: T.H

"Tôi đi làm từ năm 1998, nhưng trên VssID chỉ hiển thị dữ liệu đóng từ năm 2009 trở lại đây. Cơ quan tôi tháng nào cũng đóng đầy đủ, chưa hề gián đoạn. Không hiểu vì sao 11 năm trước đó lại không có?", chị Phương chia sẻ.

Không chỉ lo lắng, chị Phương còn băn khoăn liệu việc thiếu dữ liệu này có ảnh hưởng đến chế độ sau này hay việc giải quyết các thủ tục đang cần làm. Việc đột ngột thấy "mất" nhiều năm đóng BHXH khiến chị phải mất nhiều thời gian tìm sổ bảo hiểm giấy để đối chứng, liên hệ bộ phận nhân sự để hỏi rõ thông tin.

"Tôi chỉ sợ khi làm thủ tục hay tính hưởng chế độ, những năm bị thiếu này lại không được ghi nhận thì rất thiệt thòi", chị nói thêm.

Không chỉ riêng chị Phương rơi vào tình huống "mất" nhiều năm đóng BHXH trên ứng dụng, ông Trần Quang Khải, một người lao động khác, cũng bất ngờ gặp lỗi tương tự.

Ông Khải cho biết mình vẫn thường xuyên sử dụng VssID để theo dõi quá trình tham gia BHXH và trước đây thông tin hiển thị hoàn toàn bình thường, ghi nhận đúng tổng thời gian đóng khoảng 14 năm 8 tháng.

Nhưng trong lần kiểm tra gần đây, con số này bỗng giảm xuống còn 10 năm 7 tháng. Đáng chú ý, toàn bộ khoảng thời gian từ năm 2010 đến trước 2015 không còn xuất hiện. Việc dữ liệu biến mất bất thường khiến ông không khỏi lo lắng, bởi đây đều là những năm tham gia liên tục và đã được doanh nghiệp đóng đầy đủ.

"Khoảng thời gian đó tự nhiên bị mất hoàn toàn. Tôi rất mong cơ quan có thẩm quyền sớm kiểm tra và làm rõ, để người lao động yên tâm", ông Khải chia sẻ.

Theo BHXH Việt Nam, việc thiếu thời gian đóng BHXH trên VssID là tình trạng khá phổ biến và thường xuất phát từ 4 nguyên nhân chính: dữ liệu tại đơn vị sử dụng lao động chưa được cập nhật đầy đủ; doanh nghiệp chậm đóng hoặc thực hiện báo tăng, báo giảm lao động không đúng thời điểm; hệ thống của cơ quan BHXH đang trong quá trình đồng bộ dữ liệu.

Bên cạnh đó, thông tin cá nhân của người lao động bị sai lệch khiến hệ thống không ghép đúng quá trình tham gia. Khi phát hiện dữ liệu trên VssID không trùng khớp với thực tế, người lao động nên xử lý sớm để tránh ảnh hưởng đến các chế độ sau này.

BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung dữ liệu

Để khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam cho biết, người lao động có thể lựa chọn một trong các cách để kiểm tra và bổ sung thông tin còn thiếu. Người lao động có thể đến trực tiếp cơ quan BHXH nơi đang quản lý để được kiểm tra và cập nhật. Khi đi, cần mang theo căn cước công dân, mã số BHXH và các giấy tờ chứng minh quá trình làm việc (nếu có).

Với những người đang làm việc tại doanh nghiệp, việc phản ánh qua bộ phận nhân sự hoặc cán bộ phụ trách BHXH của đơn vị là cần thiết để doanh nghiệp bổ sung hồ sơ và gửi cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia. Ngoài ra, người dùng có thể gửi phản ánh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng cách chọn mục "phản ánh, kiến nghị", mô tả rõ thời gian bị thiếu và mã số BHXH để được xử lý theo quy trình.

Để tự tra cứu quá trình tham gia BHXH, người lao động đăng nhập ứng dụng VssID, chọn mục "quá trình tham gia" trong phần "quản lý cá nhân", rồi xem chi tiết tại mục "BHXH".

Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị tổng thời gian tham gia, thời gian chậm đóng, đơn vị sử dụng lao động và chi tiết mức đóng từng tháng. Lưu ý: VssID chỉ hoạt động với tài khoản đã đăng ký giao dịch điện tử và mỗi tài khoản chỉ đăng nhập trên một thiết bị tại một thời điểm.

Khi đề nghị bổ sung thời gian đóng BHXH, người lao động nên chuẩn bị sẵn các thông tin và giấy tờ cần thiết để việc xác minh diễn ra nhanh chóng. Ảnh chụp màn hình quá trình tham gia BHXH trên VssID, đặc biệt tại các mốc thời gian bị thiếu, sẽ giúp cán bộ BHXH nắm rõ vấn đề. Bên cạnh đó, căn cước công dân, mã số BHXH và các giấy tờ liên quan đến quá trình làm việc là cơ sở quan trọng để đối chiếu dữ liệu và cập nhật chính xác.

BHXH Việt Nam khẳng định toàn bộ quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đã được số hóa, đồng bộ, lưu tại cơ sở dữ liệu của ngành. Do vậy, người lao động không cần quá lo lắng về việc hiển thị thiếu thời gian tham gia đóng BHXH trên ứng dụng VssID. Điều này không ảnh hưởng đến quyền lợi khi bạn hưởng các chế độ BHXH.

BHXH Việt Nam cũng cho biết, cơ quan này đang đẩy mạnh các giải pháp để cập nhật đầy đủ dữ liệu về thời gian tham gia BHXH trên ứng dụng VssID cho người lao động trong thời gian sớm nhất.