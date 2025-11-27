Hợp đồng lao động với tên gọi khác có đóng BHXH bắt buộc không?

Nhiều doanh nghiệp sử dụng các loại hợp đồng với tên gọi khác như "hợp đồng cộng tác viên", "hợp đồng khoán việc", "thỏa thuận việc làm"… thay cho hợp đồng lao động. Điều này khiến không ít người lao động băn khoăn những hợp đồng mang tên gọi khác nhưng có bản chất là quan hệ lao động thì có phải đóng BHXH bắt buộc hay không?

Trường hợp doanh nghiệp chi trả lương cho nhân viên không trọn thời gian, với mức lương dưới 2 triệu đồng/tháng, hằng tháng đều chi trả khoản như vậy thì có cần thiết đóng BHXH không?

BHXH TP.HCM cho biết, theo điểm a khoản 1 điều 2 luật BHXH 2024: "Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên".

Theo điểm l khoản 1 điều 2 luật BHXH 2024: "Đối tượng quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất".

Và theo điểm đ khoản 1 điều 31 luật BHXH 2024: "Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu". Hiện mức tham chiếu là mức lương cơ sở 2.340.000 đồng.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp trả lương cho nhân viên không trọn thời gian thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc theo điểm a và điểm l khoản 1 điều 2.

Tuy nhiên mức lương trả hằng tháng dưới 2 triệu đồng/tháng (thấp hơn mức thấp nhất quy định tại điểm đ khoản 1 điều 31 luật BHXH 2024) nên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.