Sắp có hướng dẫn giao kết thực hiện hợp đồng lao động điện tử

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử.

Lao động tìm việc tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội ẢNH: THU HẰNG

Theo Bộ Nội vụ, qua quá trình theo dõi, đánh giá 5 năm thực hiện bộ luật Lao động năm 2019, việc giao kết hợp đồng lao động điện tử đã tạo rất nhiều thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, như: tăng tính linh hoạt về không gian, thời gian trong giao kết hợp đồng; tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong việc soạn thảo, trình ký hợp đồng, quản lý và lưu trữ hồ sơ; tăng hiệu quả quản lý, quản trị của doanh nghiệp; tăng mức độ an toàn, bảo mật thông tin…

Đây là quy định tiến bộ, phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ số hiện nay, đáp ứng yêu cầu tất yếu trong tương lai của Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tuy nhiên, quá trình triển khai giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử cũng gặp một số vướng mắc, khó khăn, như chưa có hướng dẫn cụ thể về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động điện tử; thiếu quy định liên quan đến điều kiện có hiệu lực của hợp đồng lao động bằng phương thức điện tử do có sự khác biệt với hình thức truyền thống.

Cạnh đó, việc công nhận giá trị pháp lý và sử dụng hợp đồng lao động điện tử khi giao dịch với bên thứ ba (cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, ngân hàng…) còn gặp nhiều bất cập và hạn chế, điều này phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu giao kết hợp đồng lao động điện tử của doanh nghiệp và người lao động.

Đa số các doanh nghiệp đều đề xuất cơ quan quản lý nhà nước ban hành hướng dẫn cụ thể về giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử để việc áp dụng quy định được triển khai đồng bộ và thuận lợi.

Việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và triển khai đồng bộ trong thời gian tới.

Hợp đồng lao động điện tử sẽ có mã định danh riêng

Việc giao kết hợp đồng lao động điện tử được thực hiện thông qua eContract đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Người sử dụng lao động và người lao động sử dụng chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hợp pháp cấp để ký hợp đồng lao động điện tử nhằm bảo đảm xác định được người ký, gắn liền với nội dung dữ liệu, do người ký kiểm soát tại thời điểm ký và có thể phát hiện mọi thay đổi sau khi ký, bảo đảm mức độ an toàn và giá trị pháp lý cao nhất.

Ngoài ra, Nghị định quy định hợp đồng lao động phải được gắn mã định danh (ID) do nền tảng cấp tự động, bảo đảm tính duy nhất, đây là căn cứ để truy xuất, đối chiếu, báo cáo và kiểm tra các thông tin liên quan đến hợp hợp đồng lao động trên nền tảng.

So với hợp đồng lao động văn bản giấy, việc xác định thời điểm hai bên giao kết khó khăn hơn do thực hiện trên môi trường điện tử cần phải có thời gian truyền dữ liệu giữa các chủ thể dẫn đến thời gian ký kết không cùng thời điểm. Để bảo đảm tuân thủ quy định xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, dự thảo quy định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động điện tử là thời điểm bên sau cùng ký vào hợp đồng lao động điện tử, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ xảy ra các tình huống một hoặc cả hai bên giao kết có nhu cầu sửa đổi, bổ sung, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động điện tử dẫn đến cần phải tiến hành ký kết các văn bản điện tử thỏa thuận về các nội dung này. Để bảo đảm giá trị pháp lý của các văn bản điện tử này, dự thảo quy định phương thức, điều kiện thực hiện trong 2 trường hợp: hợp đồng đã giao kết bằng phương tiện điện tử; hợp đồng đã giao kết bằng văn bản giấy nay sửa đổi, bổ sung, tạm hoãn, chấm dứt thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.