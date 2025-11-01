TP.HCM trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11 ngày nào?

Theo đó, B ảo hiểm xã hội TP.HCM trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Tuy nhiên, do ngày 1 và 2.11 trùng với cuối tuần nên lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11 được chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 3.11.



Với hình thức tiền mặt, cơ quan bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10 hằng tháng, tiếp tục chi trả tại các bưu cục của Bưu điện trung tâm từ ngày 11 – 25.11, thời gian chi trả trong giờ hành chính. Trường hợp ngày chi trả là ngày cuối tuần, ngày lễ thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Người dân đến nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại một bưu điện ở TP.HCM ẢNH: L.T

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.

Điều này cũng góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM kết hợp với bưu điện, ngân hàng tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân vào dữ liệu chi trả lương hưu và đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.