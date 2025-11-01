Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

TP.HCM trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11 ngày nào?

Dương Lan
Dương Lan
01/11/2025 21:32 GMT+7

Bảo hiểm xã hội TP.HCM có thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội TP.HCM trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Tuy nhiên, do ngày 1 và  2.11 trùng với cuối tuần nên lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11 được chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 3.11.

Với hình thức tiền mặt, cơ quan bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10 hằng tháng, tiếp tục chi trả tại các bưu cục của Bưu điện trung tâm từ ngày 11 – 25.11, thời gian chi trả trong giờ hành chính. Trường hợp ngày chi trả là ngày cuối tuần, ngày lễ thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

TP.HCM trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11 ngày nào?- Ảnh 1.

Người dân đến nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại một bưu điện ở TP.HCM

ẢNH: L.T

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.

Điều này cũng góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM kết hợp với bưu điện, ngân hàng tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân vào dữ liệu chi trả lương hưu và đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.

Tin liên quan

BHXH TP.HCM thay đổi địa điểm làm việc một số cơ sở, người dân cần lưu ý

BHXH TP.HCM thay đổi địa điểm làm việc một số cơ sở, người dân cần lưu ý

Bảo hiểm xã hội TP.HCM (BHXH TP.HCM) vừa thông báo thay đổi địa điểm làm việc một số cơ sở trực thuộc nhằm tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức đến giao dịch.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp lễ Quốc khánh 2.9 tại TP.HCM

Điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH ở TP.HCM từ tháng 12

Khám phá thêm chủ đề

lương hưu và trợ cấp BHXH lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 11 BHXH TP.HCM lịch nhận lương hưu và trợ cấp BHXH
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận