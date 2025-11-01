Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

BHXH TP.HCM thay đổi địa điểm làm việc một số cơ sở, người dân cần lưu ý

Dương Lan
Dương Lan
01/11/2025 09:56 GMT+7

Bảo hiểm xã hội TP.HCM (BHXH TP.HCM) vừa thông báo thay đổi địa điểm làm việc một số cơ sở trực thuộc nhằm tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức đến giao dịch.

Người dân cần lưu ý việc BHXH TP.HCM thay đổi địa điểm làm việc một số cơ sở. Cụ thể, sau thời gian sửa chữa, cải tạo trụ sở chính ở số 35 Lý Văn Phức, phường Tân Định, TP.HCM, BHXH cơ sở Tân Định sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 3.11.2025 tại địa chỉ này. Trong ngày 31.10, đơn vị tạm ngưng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại địa điểm tạm 117C Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu để thực hiện di dời. Các số điện thoại liên hệ của cơ quan, lãnh đạo và bộ phận nghiệp vụ vẫn được giữ nguyên.

BHXH TP.HCM thay đổi địa điểm làm việc một số cơ sở, người dân cần lưu ý- Ảnh 1.

Trụ sở cơ quan BHXH TP.HCM tại số 5 đường Nguyễn Đổng Chi

ẢNH: PHAN DIỆP

Cũng trong thời gian này, BHXH cơ sở Cầu Kiệu sẽ tạm ngưng tiếp nhận và trả kết quả từ 16 giờ 30 ngày 31.10.2025 tại trụ sở 40G Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệuchính thức làm việc tại địa chỉ tạm 117C Nguyễn Đình Chính từ ngày 3.11.2025. Tất cả các đầu mối liên hệ của đơn vị vẫn hoạt động bình thường, không thay đổi.

Trước đó, theo Thông báo số 2065/TB-BHXH ngày 29.9.2025, BHXH TP.HCM sắp xếp lại địa bàn quản lý của một số đơn vị thuộc TP.Thủ Đức (cũ), gồm:

- BHXH cơ sở Thủ Đức: trụ sở mới tại số 22 đường số 6, phường Thủ Đức, quản lý địa bàn Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, An Khánh.

- BHXH cơ sở Cát Lái: trụ sở ở số 400 Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, quản lý địa bàn Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long.

BHXH TP.HCM khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp và người dân lưu ý thay đổi này để thuận tiện trong việc liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch với cơ quan BHXH.

Khám phá thêm chủ đề

BHXH TP.HCM thay đổi địa điểm làm việc một số cơ sở BHXH TP.HCM Thông báo của BHXH TP.HCM BHXH cơ sở Tân Định thay đổi địa điểm làm việc
