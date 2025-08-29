Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH dịp lễ Quốc khánh 2.9 tại TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM vừa thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH từ tháng 9 trở đi trên địa bàn TP.HCM như sau:



Chi trả qua tài khoản: BHXH TP.HCM trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Theo đó, lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9 được chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 3.9.

Người dân đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại một bưu điện ở TP.HCM ẢNH: T.L

Chi trả hình thức tiền mặt: Bưu điện TP.HCM, Bưu điện tỉnh Bình Dương, Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10 hàng tháng; tiếp tục chi trả tại các bưu cục của bưu điện trung tâm/huyện từ ngày 11 đến hết ngày 25 hằng tháng.

Thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày chủ nhật, lễ tết, ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

BHXH TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.

Điều này cũng góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

BHXH TP.HCM kết hợp với bưu điện, ngân hàng tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân (CCCD) vào dữ liệu chi trả lương.

Tháng 9.2025, BHXH TP.HCM chi trả cho 343.293 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, người hưởng bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt là 307.572 người (89,59%) và 35.721 người hưởng nhận bằng tiền mặt (11,41%).