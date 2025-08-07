Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng 8 cần lưu ý gì?

Tại các điểm chi trả của bưu điện và UBND xã, phường, nhân viên ngân hàng sẽ trực tiếp hỗ trợ người hưởng mở tài khoản cá nhân để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Việc chuyển sang hình thức này giúp người hưởng không phải tập trung ký nhận tại điểm chi trả, đồng thời đảm bảo thời gian, an toàn và chính xác trong giao dịch.



Khi mở tài khoản tại các ngân hàng, thông tin cá nhân người hưởng được bảo mật và được hưởng theo chế độ ưu đãi của ngân hàng mở tài khoản.

Người dân đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH ở một bưu điện tại TP.HCM ẢNH: L.T

Đối với người cao tuổi hoặc sức khỏe yếu, luật BHXH 2024 cho phép thực hiện ủy quyền cho người thân nhận thay qua tài khoản cá nhân. Văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa 12 tháng và cần được gia hạn khi hết hạn để tiếp tục nhận chế độ.

Trường hợp văn bản ủy quyền đang thực hiện hết hiệu lực trước ngày 30.6.2026 thì thực hiện đến ngày hết hiệu lực của văn bản ủy quyền. Trường hợp văn bản ủy quyền đang thực hiện hết hiệu lực sau ngày 30.6.2026 chỉ được thực hiện đến hết ngày 30.6.2026.

BHXH TP.HCM lưu ý, hằng năm người thụ hưởng chế độ BHXH qua tài khoản ngân hàng phải phối hợp xác minh thông tin với cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được ủy quyền. Nếu không xác minh được, việc chi trả sẽ tạm dừng theo quy định.

Trong tháng 8, TP.HCM có 341.480 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó 291.759 người nhận qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt (chiếm 85,44%), còn lại 49.721 người nhận tiền mặt.