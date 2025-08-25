Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9

Thu Hằng
Thu Hằng
25/08/2025 16:16 GMT+7

Do kỳ chi trả lương hưu tháng 9 rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 nên lịch chi trả lương hưu trực tiếp và qua tài khoản ATM có sự thay đổi.

Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội vừa thông tin về kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9.2025.

Lùi lịch chi trả lương hưu tháng 9 - Ảnh 1.

Lịch chi trả lương hưu tháng 9 thay đổi do trùng với nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

ẢNH: T.N

BHXH TP.Hà Nội cho biết, theo quy định, cơ quan BHXH trực tiếp chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân cho người hưởng vào ngày mùng 2 hàng tháng.

Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, thì lịch chi trả sẽ được bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ. Đối với những người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với bưu điện chi trả sau ngày chi trả qua tài khoản cá nhân.

Do ngày 2.9 là ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nên cơ quan BHXH dự kiến chi trả cho người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân vào ngày 3.9.

Đối với việc chi trả bằng tiền mặt cho gần 3.500 người, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 4.9.

Để công tác chi trả diễn ra thuận lợi, đảm bảo thông suốt quyền lợi của người thụ hưởng khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và đúng quy định của luật BHXH năm 2024, BHXH TP.Hà Nội khuyến cáo người hưởng cần lưu ý một số thay đổi về việc ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH như sau:

Đối với trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và chế độ khác, văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Đối với Giấy ủy quyền đã lập theo quy định của luật BHXH năm 2014 thì thực hiện đến hết ngày 30.6.2025. Sau ngày 1.7.2025, người hưởng phải xác lập lại việc ủy quyền hoặc làm thủ tục chứng thực theo quy định kịp thời, để không bị gián đoạn trong việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Định kỳ hàng năm, người thụ hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền để thực hiện việc xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Trong tháng 8.2025, BHXH TP.Hà Nội đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho 598.673 trường hợp, với tổng số tiền hơn 4.140 tỉ đồng. Trong đó, nhận qua tài khoản cá nhân có 595.237 người (tỷ lệ 99,42%) với số tiền hơn 4.096 tỉ đồng; nhận tiền mặt tại các điểm chi trả có 3.436 người (tỷ lệ 0,58%) với số tiền trên 43,6 tỉ đồng.

