Thay đổi lịch chi trả lương hưu tại các tỉnh bị thiên tai

Ngày 26.11, BHXH Việt Nam cho biết, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện chi trả gộp lương hưu và trợ cấp BHXH để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân tại các tỉnh bị ảnh nặng nề bởi mưa lũ vừa qua,

Người hưởng lương hưu có thể nhận lương hưu bằng tiền mặt tại các điểm chi trả hoặc được chi trả tại nhà (các trường hợp già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả)

ẢNH: T.H

Cụ thể, BHXH thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 12.2025, tháng 1- 2.2026) vào kỳ chi trả tháng 12 đối với 4 tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón tết Nguyên đán 2026.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH chủ động cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ trên hệ thống dữ liệu, bảo đảm người tham gia được khám chữa bệnh không gián đoạn.

BHXH các địa phương phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để cấp thuốc tối thiểu 2 tháng và tối đa 90 ngày cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt và bão, sau đó hướng dẫn đi khám lại theo đúng quy định.

BHXH Việt Nam cho biết, lịch chi trả lương hưu hằng tháng qua tài khoản ATM sẽ bắt đầu từ ngày mùng 2 hằng tháng. Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, lịch chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ.

Người hưởng có thể nhận tiền bằng các hình thức chi trả linh hoạt khác như: tiền mặt tại các điểm chi trả hoặc chi trả tại nhà (đối với các trường hợp già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả). Hiện cả nước có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Trước đó, ngày 25.10, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Nghị quyết nêu rõ, ưu tiên cao nhất bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người ốm thiếu chỗ chữa bệnh và các dịch vụ thiết yếu liên quan.

Chính phủ cũng yêu cầu, công tác khắc phục hậu quả phải được triển khai với tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; đồng thời, cần tiếp tục phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.