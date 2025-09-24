Thay đổi hình thức và nơi nhận lương hưu thế nào?

BHXH Việt Nam vừa có hướng dẫn về thủ tục thay đổi, hình thức và nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Người hưởng lương hưu có thể thay đổi phương thức nhận lương và địa điểm chi trả khi có nhu cầu ẢNH: T.H

Theo BHXH Việt Nam tại, Quyết định số 863 của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 1.7, quy định rõ về quy trình, thủ tục thực hiện nội dung này như sau:

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có nguyện vọng thay đổi hình thức nhận (tiền mặt hay nhận qua tài khoản ngân hàng) hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước thì có văn bản gửi cơ quan BHXH nơi đang chi trả.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Về cách thức thực hiện, người hưởng có thể lựa chọn một trong ba hình thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH; nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công; gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thành phần hồ sơ gồm văn bản đề nghị thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Thời hạn giải quyết trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản.

Đáng chú ý, thủ tục này hoàn toàn miễn lệ phí và chỉ yêu cầu một văn bản đề nghị theo mẫu của BHXH Việt Nam. Kết quả sau khi giải quyết sẽ là thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ di chuyển và đăng ký nhận lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng.

Theo BHXH Việt Nam, hiện cả nước có hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Tính đến tháng 7.2025, có tới 81,5% người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trên toàn quốc nhận qua tài khoản cá nhân.

Riêng khu vực đô thị, tỷ lệ này đã vượt 86%, tăng 6% chỉ trong 6 tháng đầu năm và vượt xa chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại Quyết định 1813/QĐ-TTg về thanh toán không dùng tiền mặt.

Người hưởng cũng có thể nhận tiền bằng các hình thức chi trả linh hoạt khác như: tiền mặt tại các điểm chi trả hoặc chi trả tại nhà (đối với các trường hợp già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đến nhận tại điểm chi trả).