Doanh nghiệp ở TP.HCM nợ BHXH đến hàng chục tỉ đồng

Theo danh sách do BHXH TP.HCM công bố, tính đến hết ngày 30.11.2025 (cập nhật ủy nhiệm chi đến 10.12.2025), ở TP.HCM hiện có 17.731 đơn vị, doanh nghiệp đang nợ BHXH từ 3 tháng trở lên, khiến hơn 81.000 lao động bị nợ gần 3.000 tỉ đồng.

Danh sách do Phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia (BHXH TP.HCM) tổng hợp cho thấy, tình trạng chậm đóng BHXH diễn ra phổ biến ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh; từ xây dựng, dệt may, logistics, thương mại - dịch vụ đến giáo dục, y tế và các đơn vị sự nghiệp.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, sử dụng hàng trăm đến hàng nghìn lao động, nhưng số tiền chậm đóng BHXH lên đến hàng chục tỉ đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình, với số tiền chậm đóng hơn 56,7 tỉ đồng. Tiếp theo là Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (hơn 40,9 tỉ đồng), Công ty cổ phần Trải nghiệm toàn cầu (hơn 28,4 tỉ đồng), Công ty cổ phần Trần Đức (hơn 20,3 tỉ đồng) và Công ty TNHH Việt Thắng Jean (hơn 18,4 tỉ đồng)...

Việc doanh nghiệp chậm hoặc không đóng BHXH khiến người lao động không được chốt sổ, không đủ điều kiện hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. Thậm chí không thể giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Hơn 81.000 lao động ở TP.HCM bị nợ BHXH gần 3.000 tỉ đồng ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Chậm đóng quá 60 ngày sẽ bị xem là trốn đóng BHXH

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 274 (hiệu lực từ ngày 30.11.2025), trong đó quy định hành vi chậm đóng BHXH sau 60 ngày sẽ bị xem xét là trốn đóng.

Theo nghị định, doanh nghiệp bị xác định trốn đóng phải nộp đủ số tiền trốn đóng, kèm theo tiền lãi 0,03%/ngày tính trên số tiền và số ngày trốn đóng.

Ngoài ra, hành vi này còn có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo điều 216 bộ luật Hình sự.

Siết chặt phối hợp, xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm

Mới đây, Bộ Tài chính đã chỉ đạo BHXH Việt Nam chủ động phối hợp cơ quan thuế, nội vụ, công an để chia sẻ dữ liệu, theo dõi và kịp thời phát hiện các trường hợp chậm đóng, trốn đóng BHXH của doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, thời gian tới, cơ quan BHXH sẽ định kỳ hằng tháng rà soát, thống kê, gửi thông báo đến từng doanh nghiệp chậm đóng, đồng thời áp dụng các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đối với các doanh nghiệp cố tình chây ỳ, trốn đóng BHXH, cơ quan chức năng sẽ chuyển hồ sơ, kiến nghị khởi tố theo quy định, nhằm tạo tính răn đe và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.