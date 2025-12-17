Kinh doanh online, có mã số thuế cá nhân phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Một bạn đọc thắc mắc: Vợ chồng tôi kinh doanh online trên nền tảng số, đã mở mã số thuế cá nhân kinh doanh độc lập. Cả 2 không thuê lao động thường xuyên cũng không ký hợp đồng lao động với ai. Vậy tôi và vợ tôi có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 hay không? Nếu bắt buộc phải đóng, thủ tục như thế nào?



Theo khoản 1 điều 2 luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ 1.7.2025) và khoản 2 điều 3 của Nghị định 158/2025/NĐ‑CP ban hành ngày 25.6.2025 (có hiệu lực từ 1.7.2025, hướng dẫn luật Bảo hiểm xã hội 2024) quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chủ hộ kinh doanh thuộc diện có đăng ký kinh doanh nếu thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp kê khai phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quy định này được áp dụng từ ngày 1.7.2025.

Nhiều người thắc mắc kinh doanh online có mã số thuế cá nhân kinh doanh độc lập có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? ẢNH: TL

Theo điểm a, b khoản 4 điều 33 luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Chủ hộ kinh doanh được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Do đó, mức đóng của chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội hàng tháng là 25% tiền lương. Chủ hộ có thể lựa chọn phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần tùy theo nhu cầu.

Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại luật này bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Do đó mức đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất của chủ hộ kinh doanh là 25% x 2,34 triệu = 585.000 đồng/tháng.

Như vậy với trường hợp của bạn đọc thắc mắc, khi có mã số thuế kinh doanh độc lập (đuôi -888) và hoạt động kinh doanh online có thu nhập ổn định, thì theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội 2024, cả vợ và chồng đều thuộc diện phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1.7.2025.

Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội gồm:

Tờ khai đăng ký tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội (theo mẫu TK1-TS do cơ quan bảo hiểm xã hội ban hành).



Căn cước công dân (bản sao hợp lệ, không nhất thiết công chứng nếu theo quy định của địa phương).



Giấy đăng ký mã số thuế cá nhân và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với cá nhân kinh doanh độc lập).



Tờ khai mức thu nhập kinh doanh: Dựa trên thu nhập ước tính hoặc theo mức sàn tối thiểu do Nhà nước quy định để tính mức đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn đọc có thể thực hiện việc đăng ký qua các hình thức sau: